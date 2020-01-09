"Grönholm Metodu" Alanya'da - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Grönholm Metodu' Alanya'da - Son Dakika Magazin

"Grönholm Metodu" Alanya'da

6 saat önce

Jordi Galceran'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Alpay Aksum'un üstlendiği 4 kişilik oyunun prömiyeri öncesi, Alanya Kültür Merkezinde (AKM) gazeteciler için kısa bir gösterim yapıldı.

Jordi Galceran'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Alpay Aksum'un üstlendiği 4 kişilik oyunun prömiyeri öncesi, Alanya Kültür Merkezinde (AKM) gazeteciler için kısa bir gösterim yapıldı.


Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 yetişkin ve 6 çocuk oyunuyla bu sezon izleyicilerin karşısına çıkacaklarını söyledi. Geçen yıl 95 temsil yaptıklarını anlatan Yenialp, "Köy ve liseler arası tiyatro oyunlarıyla 30 bin kişiye ulaştık. Ayrıca 3 kez de turneye çıkıldı. Hem şehrimiz hem ülkemiz en güzel şekilde temsil edildi. Tiyatromuz bu performansı ve en iyi oyunlarıyla bizleri onurlandırdı. Geçen yıl 7 farklı dalda 9 ödül aldık." dedi.


Yönetmen Yardımcısı Vedat Akbulut ise Grönholm Metodu oyununa iyi hazırlandıklarını ifade etti.


Akbulut oyuna ilişkin "İnsanların iş hayatında göreceği sıkıntılar, bir şeyler elde ederken verdiği emekler ve karşılığında neler bulacağını, hep birlikte göreceğiz. Ocak ayında 6 temsil yapılacak ve devam edecek." diye konuştu.


ABT Sanat Yönetmeni Esra Tığlı Kutertan, sezonun ikinci yeni oyunu ile seyirci karşısına geçeceklerini anlatarak "Seyircimizin nasıl tepki vereceğini merakla bekliyoruz. Seyircilerimizi bu oyuna ve diğerlerine bekliyoruz." dedi.


10 Ocak cuma saat 20.00'de sahnelenecek oyun, uluslararası bir şirketin satış departmanı müdürlüğü için iş başvurusu yapan 4 adayın değerlendirildiği son görüşmeyi konu alıyor.


Adaylar kendileri ile toplu bir görüşme yapılacağını düşünürken daha önce hiç deneyimlemedikleri türden bir görüşme yöntemiyle karşılaşıyor.

Alanya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

RTÜK'ün araştırmasına göre çocuklar çizgi filmden çok dizi izliyor
Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı Caner Erkin, Şenol Güneş'e isyan etti: Ne demek istedi, anlamadım Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı

Son Dakika Haberleri
20:31 Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in Pınar Altuğ'a yaptığı 'etek' yorumu olay oldu! - Son Dakika Magazin
18:17 Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki'den açıklama geldi - Son Dakika Magazin
17:46 Berlinale'de jüri başkanı Jeremy Irons - Son Dakika Magazin
17:41 Fatoş Kabasakal doğum kilolarından kurtuldu - Son Dakika Magazin
17:41 Justin Bieber'ın hastalığı ne? İlk kez açıkladı - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 20:54:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Grönholm Metodu" Alanya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]