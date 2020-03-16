Grönland'da ilk korona virüsü vakası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Grönland'da ilk korona virüsü vakası - Son Dakika

Grönland'da ilk korona virüsü vakası

6 saat önce

Grönland'da ilk korona virüsü vakası tespit edildi.

Grönland'da ilk korona virüsü vakası, System.String[]

Grönland'da ilk korona virüsü vakası tespit edildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü bu kez Grönland'a sıçradı. Grönland hükümeti, 56 bin nüfusa sahip dünyanın en büyük adasında ilk korona virüsü vakasını doğruladı. Yapılan açıklamada, enfekte olan hastanın başkent Nuuk'ta evde tecrit edildiği belirtildi. Başbakan Kim Kielsen, ada sakinlerinden seyahatlerini ertelemelerini isteyerek, "Şimdi nasıl tepki vereceğimizi değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Başbakan Keilsen, henüz okulların kapatılmasının gündemde olmadığını da dile getirdi.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Grönland, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:45 Kaynak: İHA
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