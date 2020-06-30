Grönland'da misyonerlik yapan Hans Egede'nin heykeline "sömürgeci" tepkisi - Son Dakika

Grönland'da misyonerlik yapan Hans Egede'nin heykeline "sömürgeci" tepkisi

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından birçok ülkede geçmişteki sömürgecilerin heykellerine yönelik yapılan saldırılar, Danimarka'ya da sıçradı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından birçok ülkede geçmişteki sömürgecilerin heykellerine yönelik yapılan saldırılar, Danimarka'ya da sıçradı.

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Grönland'da 1700'lü yıllarda yaptığı misyonerlik çalışmalarıyla bilinen Danimarkalı-Norveçli misyoner Hans Egede'nin, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da "Mermer Kilise" olarak da bilinen Frederik Kilisesi'ndeki heykeline, kırmızı renkte sömürge karşıtı "decolonize" (Koloniye bağımsızlığını ver) mesajı yazıldı.


Kopenhag polisi, salı günü sabaha karşı gerçekleşen olayı, Grönland'ın yayın organlarından Sermitsiaq.ag'ye doğrularken olayın Vandalizm olarak soruşturulacağını bildirdi.

Egede'nin heykelinin müzeye gönderilmesi talebi

1686-1758'de yaşayan Hans Egede'nin Grönland'ın başkenti Nuuk'taki heykeline de önceki günlerde "decolonize" yazısı yazılarak, tahrip edilmişti.

Danimarka Parlamentosunda iki sandalyeyle temsil edilen Grönland'ın, Siumut partili parlamenteri Aki-Matilda Höegh-Dam, Hans Egede'nin heykelinin Nuuk'taki meydandan kaldırılarak müzeye gönderilmesi talebinde bulunmuştu.

Öte yandan 1879'da Grönland'da doğan Danimarkalı Kuzey Kutbu kaşifi Knud Rasmussen'in Danimarka'nın Hundested kasabasındaki büstünün de kırmızı boyayla boyandığı haberleri, ülke basınında yer almıştı.


ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından ırkçılık karşıtı protestolar, ülkeye ve daha sonra farklı ülkelere yayılmış, sömürge ve kölecilik dönemlerinden tarihi kişilerin heykellerinin kamusal alanlardan kaldırılması birçok ülkede gündeme gelmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Grönland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 21:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Grönland'da misyonerlik yapan Hans Egede'nin heykeline 'sömürgeci' tepkisi - Son Dakika

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