Grönland'da rekor buzul erimesi tespit edildi
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Bilim insanları son birkaç haftada Grönland'daki buzul erimesinin eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını ve Kuzey Buz Denizi'ndeki buzulların haziran ortasında hiç bu kadar azalmadığını açıkladı. Ayrıca Grönland'daki hava sıcaklığının ortalamanın 40 derece kadar üstüne çıktığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:23
Bilim insanları son birkaç haftada Grönland
'daki buzul erimesinin eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını ve Kuzey Buz Denizi'ni örten buzulların haziran ortasında hiç bu kadar az olmadığını açıkladı.
Uydulardan elde edilen görüntülerin oldukça şaşırtıcı olduğu belirtilirken, çarşamba günü yapılan son ölçümlerde Grönland'daki hava sıcaklığının ortalamanın 40 derece kadar üstüne çıktığı ifade edildi.
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