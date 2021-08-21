Grönland'daki buzulların zirvesine ilk kez birkaç saat boyunca yağmur yağdı

Sıcaklığın donma noktasının altına nadiren indiği bölgede, bunun kayıtlara geçen ilk yağmur olduğu belirtildi.

YAĞMURUN YAĞDIĞI GECE 872 BİN KM'LİK ALAN ERİDİ

Yağmur, bölgedeki buzul örtüsünün en son büyük erime olayına denk geldi. Bölgede temmuz ayı içinde iki büyük erime yaşandığını bildiren bilim insanları, yağmurun yağdığı gece 872 bin kilometrekare alanda erime yaşandığını belirtti.

KUTUPLARDA ORTALAMA SICAKLIK 2 DERECE ARTTI

Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle kutup bölgesinin dünyanın geri kalanından iki kat fazla ısındığını belirtiyor. Küresel ısınma dünyada sıcaklıkları ortalama 1 derece yükseltirken, kutuplarda sıcaklık 2 derece arttı.

Isınma nedeniyle buzulların erimesi deniz seviyesinin yükselmesine neden olarak kıyılardaki yerleşimleri tehdit ediyor.