Grönland'daki Jakobshavn Buzulu'nun Yüz Ölçümü Yeniden Artıyor

Bilim adamları Grönland'ın en hızlı eriyen buz kütlesi Jakobshavn Buzulu'nun yeniden genişlemeye başladığını bildirdi.

Bilim adamları Grönland'ın en hızlı eriyen buz kütlesi Jakobshavn Buzulu'nun yeniden genişlemeye başladığını bildirdi.



ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesinde yer alan habere göre, Jakobshavn Buzulu'nun 1980'lerin sonundan bu yana ilk defa yüz ölçümünün genişlediği belirlendi.



NASA araştırmacıları, son 20 yılda buz kıtasının en hızlı eriyen kütlesi olan buzulun, Kuzey Atlantik Okyanusu'ndan gelen su akıntılarının sıcaklığının 2016'dan itibaren 1,5 santigrat derece azalması nedeniyle yeniden hacim kazanmaya başladığını belirtti.



NASA'nın Grönland Okyanus Erime (OMG) misyonunun gözlem ve verilerini kullanan araştırmacılar, buzulun uzunluğunun 2016-2017 yıllarında 30 metre arttığını tespit etti.



Araştırmacılar, doğal döngülerin Kuzey Atlantik akıntılarını 20 yıllık aralıklarla ısıtıp soğuttuğunu, bunun da küresel iklim değişikliği gibi diğer etkilerden bağımsız olarak Grönland'daki buzul erimesini etkilediğini kaydetti.



Araştırmanın sonuçları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.

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