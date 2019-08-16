Grönland'den Trump'a yanıt
1 saat önce
Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland, ABD Başkanı Trump'ın adayı satın almak istediğine ilişkin haberlere tepki göstererek "satılık değiliz" yanıtını verdi.
Kuzey Kutbu'nda Danimarka
'ya bağlı özerk bölge Grönland
, ABD Başkanı Trump'ın adayı satın almak istediğine ilişkin haberlere tepki göstererek "satılık değiliz" yanıtını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:22
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