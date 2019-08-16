Son Dakika Haberleri: Grönland'den Trump'a yanıt
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Grönland'den Trump'a yanıt

1 saat önce

Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland, ABD Başkanı Trump'ın adayı satın almak istediğine ilişkin haberlere tepki göstererek "satılık değiliz" yanıtını verdi.

Grönland'den Trump'a yanıt, System.String[]
Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland, ABD Başkanı Trump'ın adayı satın almak istediğine ilişkin haberlere tepki göstererek "satılık değiliz" yanıtını verdi.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Danimarka, Grönland, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:22 
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