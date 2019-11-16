Grönland'ın ana havalimanı küresel ısınma nedeniyle taşınıyor

Dünya genelinde tahminlerden çok daha hızlı şekilde artan sıcaklıkların son kurbanı Grönland'ın ana havalimanı oldu.



Ülkeyi büyük oranda kaplayan buzulların erimesi nedeniyle zarar gören Kangerlussuaq Havalimanı 5 yıl içinde sivil uçuşlara kapatılacak. Yetkililer, geçen yıl 11 bin uçağın kullandığı havalimanına alternatif olarak yenisinin inşa edileceğini açıkladı.