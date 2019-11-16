Son Dakika Haberleri: Grönland'ın ana havalimanı küresel ısınma nedeniyle taşınıyor
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Grönland'ın ana havalimanı küresel ısınma nedeniyle taşınıyor

6 saat önce

Dünya genelinde tahminlerden çok daha hızlı şekilde artan sıcaklıkların son kurbanı Grönland'ın ana havalimanı oldu

Grönland'ın ana havalimanı küresel ısınma nedeniyle taşınıyor, System.String[]

Dünya genelinde tahminlerden çok daha hızlı şekilde artan sıcaklıkların son kurbanı Grönland'ın ana havalimanı oldu.


Ülkeyi büyük oranda kaplayan buzulların erimesi nedeniyle zarar gören Kangerlussuaq Havalimanı 5 yıl içinde sivil uçuşlara kapatılacak. Yetkililer, geçen yıl 11 bin uçağın kullandığı havalimanına alternatif olarak yenisinin inşa edileceğini açıkladı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:03 
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