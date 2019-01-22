Son Dakika Haberleri: Grönland Sanıldığından Daha Hızla Eriyor

Grönland Sanıldığından Daha Hızla Eriyor

2 saat önce

Dünya'nın atmosferinde süregelen ve artan ısınma nedeniyle Grönland'da erimenin sanıldığından çok daha hızlı olduğu bildirildi.

Grönland Sanıldığından Daha Hızla Eriyor, System.String[]
Dünya'nın atmosferinde süregelen ve artan ısınma nedeniyle Grönland'da erimenin sanıldığından çok daha hızlı olduğu bildirildi.

Science Daily'nin haberine göre, Ohio Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, Grönland'ın dev buz dağlarına rastlanmayan güneybatı bölgesinde 2003-2013 yıllarında yüzey kütlesinde büyük kayıp yaşandığını, 2013'te erimenin 2003'e göre 4 katına çıktığını ortaya koydu.

Araştırma ekibinin lideri jeodinamik Profesörü Michael Bevis, yüzeydeki buz kütlesinin hızla erimesinin, Grönland'ın bu bölümünde yaz aylarında denize dökülen büyük nehirler anlamına geleceğine, daha önce ciddi bir tehdit olarak görülmeyen güneybatıdaki erimenin, gelecekte deniz suyu seviyesinin artmasına büyük etki edebileceğine işaret etti.

Araştırmanın, ABD'nin New York ve Miami gibi sahil kentleri ve ada ülkeleri için ciddiye alınması gereken bulgular içerdiği belirtilirken, Bevis erimenin yol açacağı etkilerin geri döndürülemez olduğunu kaydetti.

Bevis, "Yapabileceğimiz tek şey, küresel ısınmayı biraz daha yatıştırmak ve bu duruma uyum sağlamak olabilir. Hiçbir etkinin olmaması için çok geç. Bu, deniz suyu seviyesini daha da arttıracak." değerlendirmesini yaptı.

Çalışmayla ilgili ayrıntılar, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:19 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Nazlı Ilıcak'a, Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Bilgileri Açıklamak Suçundan 5 Yıl 10 Ay Hapis Cezası HDP, Diyarbakır Dahil 20 İlde Adayını Açıkladı

Belediye Başkanı'nın Makam Aracı, Su Kanalına Uçtu Sevgilisini Öldürüp Cesedini Otomobille Dolaştıran İş Adamına Müebbet Hapis Cezası Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 14:19:18. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Grönland Sanıldığından Daha Hızla Eriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]