Grönland Sanıldığından Daha Hızla Eriyor

Dünya'nın atmosferinde süregelen ve artan ısınma nedeniyle Grönland 'da erimenin sanıldığından çok daha hızlı olduğu bildirildi.Science Daily'nin haberine göre, Ohio Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, Grönland'ın dev buz dağlarına rastlanmayan güneybatı bölgesinde 2003-2013 yıllarında yüzey kütlesinde büyük kayıp yaşandığını, 2013'te erimenin 2003'e göre 4 katına çıktığını ortaya koydu.Araştırma ekibinin lideri jeodinamik Profesörü Michael Bevis, yüzeydeki buz kütlesinin hızla erimesinin, Grönland'ın bu bölümünde yaz aylarında denize dökülen büyük nehirler anlamına geleceğine, daha önce ciddi bir tehdit olarak görülmeyen güneybatıdaki erimenin, gelecekte deniz suyu seviyesinin artmasına büyük etki edebileceğine işaret etti.Araştırmanın, ABD 'nin New York ve Miami gibi sahil kentleri ve ada ülkeleri için ciddiye alınması gereken bulgular içerdiği belirtilirken, Bevis erimenin yol açacağı etkilerin geri döndürülemez olduğunu kaydetti.Bevis, "Yapabileceğimiz tek şey, küresel ısınmayı biraz daha yatıştırmak ve bu duruma uyum sağlamak olabilir. Hiçbir etkinin olmaması için çok geç. Bu, deniz suyu seviyesini daha da arttıracak." değerlendirmesini yaptı.Çalışmayla ilgili ayrıntılar, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.