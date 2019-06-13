Son Dakika Haberleri: Groupama'dan dikkat çekici ilk çeyrek performansı
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Groupama'dan dikkat çekici ilk çeyrek performansı

1 saat önce

Sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejisiyle 2019 yılına başlayan Groupama, yılın ilk çeyreğinde iyi bir performans gösterdi.

Groupama'dan dikkat çekici ilk çeyrek performansı, System.String[]

Hayatdışı branşlarda acente prim üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre sektör yüzde 24,2 büyürken, Groupama Sigorta yüzde 33,6 oranında artış sağlayarak sektörün üzerinde büyüme hedefini gerçekleştirdi.

2019 yılına sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejisini hayata geçirerek başlayan Groupama, bu stratejinin olumlu sonuçlarını bilançosunda görmeye başladı. 2018 yılı içinde Tarım Kredi Kooperatifi ile anlaşması biten Groupama Sigorta, 2019'un ilk üç ayında özellike acente kanalında olmak üzere prim üretiminde önemli bir büyüme elde etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre hayatdışı branşlarda sektör, acente prim üretiminde yüzde 24,2 büyürken, Groupama Sigorta sektörün üzerinde büyüme hedefini gerçekleştirerek yüzde 33,6 oranında artış sağladı.

Kaskoda yüzde 46,4 artış

Groupama, yeni araç satışlarındaki düşüşe karşın, yüksek yenileme oranları ve yeni iş birlikleriyle kaskoda yüzde 46,4 oranında artış sağladı. Sektörde ise bu oran yüzde 16 seviyesinde gerçekleşti. Mart sonu itibarıyla kasko branşında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sektörde yazılan poliçe sayısında yüzde 7,5'lik bir düşüş gözlenirken, Groupama Sigorta bu alanda yüzde 15,5'lik bir artış sağladı.

Groupama Sigorta ve Groupama Hayat olarak 50.5 milyon TL net kar elde ettiklerini belirten Groupama Genel Müdürü Philipppe-Henri Burlisson "2019 yılının ilk üç ayındaki başarılı sonuçlarımız, dönüşüm yılı ilan ettiğimiz bu sene için heyecan verici bir başlangıç oldu. TKK primleri hariç düşünürsek toplam prim üretimimizi sektörün üzerinde artırmayı başardık. Hep birlikte başaracağız diyerek hayata geçirdiğimiz stratejimizin bu moral verici olumlu sonuçlarını yıl sonunda da yakalayacağımıza inancım tam. Tüm arkadaşlarımı, acentelerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:30 Kaynak: Bültenler
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