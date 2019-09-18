Son Dakika Haberleri: Groupe Plastıvalore’nin Türkiye’deki üretim üssü Bursa oldu
Son Dakika Ekonomi Haber

Groupe Plastıvalore’nin Türkiye’deki üretim üssü Bursa oldu

1 saat önce

Fransa'da 1963 yılında kurulan, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine yönelik yan sanayi alanında faaliyet gösteren Groupe Plastivaloire'nin, Bursa'da Kayapa OSB'deki fabrikasında Tech-Day etkinliği düzenlendi ve fabrikada imal edilen ürünler sergiledi.

Groupe Plastıvalore’nin Türkiye’deki üretim üssü Bursa oldu, System.String[]

Fransa'da 1963 yılında kurulan, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine yönelik yan sanayi alanında faaliyet gösteren Groupe Plastivaloire'nin, Bursa'da Kayapa OSB'deki fabrikasında Tech-Day etkinliği düzenlendi ve fabrikada imal edilen ürünler sergiledi.

Fransa, Bursa, OSB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 yaşındaki çocuğun ifadesi cinayeti aydınlatacak
Ormanı istila eden tırtıllar, ağaçlarda yaprak bırakmadı FETÖ sanığı iş adamı, duruşmada ağlayarak tahliyesini istedi Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 13:21:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Groupe Plastıvalore’nin Türkiye’deki üretim üssü Bursa oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]