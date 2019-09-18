Groupe Plastıvalore’nin Türkiye’deki üretim üssü Bursa oldu
1 saat önce
Fransa'da 1963 yılında kurulan, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine yönelik yan sanayi alanında faaliyet gösteren Groupe Plastivaloire'nin, Bursa'da Kayapa OSB'deki fabrikasında Tech-Day etkinliği düzenlendi ve fabrikada imal edilen ürünler sergiledi.
Fransa'da 1963 yılında kurulan, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine yönelik yan sanayi alanında faaliyet gösteren Groupe Plastivaloire'nin, Bursa'da Kayapa OSB'deki fabrikasında Tech-Day etkinliği düzenlendi ve fabrikada imal edilen ürünler sergiledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:30
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