Groupe Plastıvalore’nin Türkiye’deki üretim üssü Bursa oldu

Fransa'da 1963 yılında kurulan, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine yönelik yan sanayi alanında faaliyet gösteren Groupe Plastivaloire'nin, Bursa'da Kayapa OSB'deki fabrikasında Tech-Day etkinliği düzenlendi ve fabrikada imal edilen ürünler sergiledi.