Groupe Psa Çin Merkezli Oto Parça Üreticisi Longstar'ı Aldı
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Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mart (DH) - Fransa merkezli araç üreticisi Groupe PSA, ülkedeki otomobil parçaları endüstrisini canlandırmak için Çin merkezli oto parça üretici ve perakende satış şirketi Longstar'ı satın aldı.
Deniz Kılınç/ İstanbul
, 28 Mart (DH) - Fransa
merkezli araç üreticisi Groupe PSA, ülkedeki otomobil parçaları endüstrisini canlandırmak için Çin
merkezli oto parça üretici ve perakende satış şirketi Longstar'ı satın aldı. Söz
konusu satın alımın finansal detayları henüz paylaşılmazken, Groupe PSA'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:
"Longstar'ın desteğiyle Groupe PSA en yüksek piyasa standartlarını karşılayarak rekabetçi ve verimli bir dağıtım sistemine erişim sağlayacak. Ana amacımız, özellikle Eurorepar olmak üzere çok markalı araba parçaları satışlarındaki büyüme arttırmaktır. Eurorepar'in Çin'de mevcut, bağımsız garajlardaki ihtiyacın yüzde 55'sini karşıladığı 17 ürün ailesi bulunuyor."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:16 Kaynak: DHA
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