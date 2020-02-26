Groupe PSA'dan 2019'da 74,7 milyar avroluk grup geliri - Son Dakika

Groupe PSA'nın grup geliri, 2019 yılında 74,7 milyar avro oldu.

Groupe PSA açıklamasına göre, 2019 yılında şirketin grup geliri 2018 yılına göre yüzde 1 artışla 2019'da 74 milyar 731 milyon avro oldu. Otomotiv bölümü geliri, 2018'e göre yüzde 0,7'lik bir artışla 58 milyar 943 milyon avroya ulaştı.

Şirketin grup düzeltilmiş faaliyet geliri yüzde 11,2'lik artışla 6 milyar 324 milyon avro, otomotiv düzeltilmiş faaliyet geliriyse yüzde 12,8'lik artışla 5 milyar 37 milyon avro olarak gerçekleşti. Yüzde 8,5'lik bu güçlü karlılık seviyesine, döviz kurundaki dalgalanmalara ve ham madde fiyatlarındaki artışlara karşın pozitif ürün karması ve daha fazla maliyet azaltışıyla ulaşıldı.

Grubun düzeltilen faaliyet marjı 2018 yılına göre 0,8 puan artarak yüzde 8,5'e ulaştı. Diğer faaliyetlerden kaynaklanan giderler 2018 yılında 1 milyar 289 milyon avro olurken bu yıl ise 1 milyar 656 milyon avro olarak gerçekleşti. Grubun net finansal giderleri 2018 yılındaki 446 milyon avroya kıyasla 344 milyon avroya geriledi.

Konsolide net gelir 2018 yılına göre 289 milyon avro artarak 3 milyar 584 milyon avroya ulaştı. Net kar, grup payı, 2018 yılına göre 374 milyon avro artışla 3 milyar 201 milyon avroya ulaştı.

Banque PSA Finance'ın düzeltilmiş faaliyet geliri yüzde 7,8'lik artışla 1 milyar 12 milyon avro olarak kaydedildi.

Faurecia'nın düzeltilmiş faaliyet geliri ise yüzde 2,9 düşerek 1 milyar 227 milyon avro oldu.

İmalat ve satış şirketlerinin serbest nakit akışı 2 milyar 745 milyon avro olarak gerçekleşirken bu miktar otomotiv bölümü için 3 milyar 265 milyon avro oldu. Toplam envanter, bağımsız bayiler ve ithalatçılar dahil olmak üzere, 31 Aralık 2018 tarihine kıyasla 74 bin adet azalarak 31 Aralık 2019'da 606 bin adet araç oldu.

İmalat ve satış şirketlerinin net finansal pozisyonu IFRS 16 etkisi, Faurecia'nın Clarion'u satın alması ve DFG hisseleri geri alım borcu dahil olarak 31 Aralık 2019'da 7 milyar 914 milyon avro olarak gerçekleşti.

Hisse başı 1,23 avro temettünün bir sonraki hissedarlar toplantısında onaya sunulması planlanırken temettüsüz işlem tarihi 21 Mayıs 2020 ve ödeme tarihi 25 Mayıs 2020 olarak belirlendi.

2020 yılında, Avrupa otomotiv pazarında yüzde 3 daralma, Rusya'da yüzde 2 daralma ve Latin Amerika'da istikrarlı bir otomotiv pazarı bekleyen Groupe PSA, 2019-2021 dönemi için ortalama yüzde 4,5 otomotiv düzeltilmiş faaliyet marjı sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares, "Nitelikli ve adanmış ekiplerimiz bir kez daha fark yarattı. Böylece 2019'da çevik, müşteri odaklı ve sosyal sorumluluk sahibi yaklaşımımızla rekor sonuçlar elde ettik. Enerji geçişine hazırız. Tüm ekipler, müşteriler için temiz, güvenli ve uygun fiyatlı bir ulaşım sunmaya odaklandı. İş modelimize ve etkili olduğunu kanıtlayan savaşçı ruhumuza dayanarak, FCA ile öngörülen birleşmeyle yeni bir döneme girmeye can atıyoruz." ifadelerini kullandı.