Groupe Psa Türkiye, Mevcut Citroen Bayileriyle Yola Devam Ediyor
1 saat önce
Groupe PSA Türkiye, mevcut Citroen bayileriyle yola devam etmek için yeni sözleşme imzaladı.
Groupe PSA Türkiye
, mevcut Citroen
bayileriyle yola devam etmek için yeni sözleşme imzaladı.
Groupe PSA Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Citroen markasının Türkiye'deki faaliyetlerini 4 Mart 2019 itibarıyla yürütmeye başlayan Groupe PSA Türkiye, Citroen'in 28 adet mevcut yetkili satıcısı ile yeni sözleşme imzaladı.
Groupe PSA Türkiye bünyesinde faaliyetlerine devam edecek olan Citroen markası, Türkiye'de 28 adet yetkili satıcı ve 34 adet satış noktasında temsil edilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Citroen satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerinin kesintisiz ve aksama olmaksızın devam edeceğini belirterek, Citroen markasını yıllardır bilen mevcut Citroen yetkili satıcıları ile yola devam edecek olmalarının bir avantaj olduğunun altını çizdi.
Cornuaille, "Citroen markasını neredeyse çeyrek asırdır Türkiye'de temsil eden yetkili satıcıların neredeyse tamamına yakınıyla yolumuza devam ediyoruz. Markamızı Türkiye'de başarıyla temsil edeceğimizden hiç bir kuşkumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:32 Kaynak: AA
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