Groupe PSA Türkiye, online araç tanıtımı ve mesafeli satış uygulamasına geçiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Groupe PSA Türkiye, online araç tanıtımı ve mesafeli satış uygulamasına geçiyor - Son Dakika

Groupe PSA Türkiye, online araç tanıtımı ve mesafeli satış uygulamasına geçiyor

6 saat önce

Groupe PSA Türkiye, bünyesindeki tüm Peugeot, Citroen, DS ve Opel yetkili satıcılarında ve servislerinde artık "e-rezervasyon/online randevu", "video call/görüntülü görüşme", online araç tanıtımı ve mesafeli/online satış sistemine geçiş yapıyor.

Groupe PSA Türkiye, online araç tanıtımı ve mesafeli satış uygulamasına geçiyor, System.String[]

Groupe PSA Türkiye, bünyesindeki tüm Peugeot, Citroen, DS ve Opel yetkili satıcılarında ve servislerinde artık "e-rezervasyon/online randevu", "video call/görüntülü görüşme", online araç tanıtımı ve mesafeli/online satış sistemine geçiş yapıyor.


Grup PSA açıklamasına göre, tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zor günlerde önceliğine müşteri ve çalışan sağlığını alan grup, bünyesinde yer alan Peugeot, Citroen, DS ve Opel markaları ile birlikte yaşanan bu hassas günleri daha kolay atlatmayı sağlayacak farklı bir çalışma sistemini hayata geçirdi.


Markalarına ait tüm yetkili satıcı ve servislerinde uyguladığı üst seviye hijyen önlemleri ile sağlığı her şeyden önde tutan grup, faaliyetlerinin ve tedarikinin devamlılığını sağlayabilmek adına da pragmatik bir yaklaşımla son teknolojiyi kullanarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.


Groupe PSA Türkiye, bu zor dönemde en iyi hizmeti kesintisiz bir şekilde sunarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek adına önlem ve aksiyon planlarını hızlı bir şekilde uygulamaya aldı. Bu süreçte birçok farklı alanda bir dizi yeniliğin uygulandığı tüm Peugeot, Citroen, DS ve Opel yetkili satıcılarında ve servislerinde artık "e-rezervasyon/online randevu", "video call/görüntülü görüşme", online araç tanıtımı ve mesafeli/online satış sistemine geçiş yapılıyor. Böylece sosyal mesafeyi koruyarak teması minimuma indiren markalar, kullandıkları en son teknolojiler ile showroom'larında hizmet vermeye başlıyor.


Showroomlar müşterilerin ayağına gidecek

Hayata geçirilen bu yeni çalışma sistemi sayesinde müşteriler, istedikleri gün ve saat için ilgilendikleri markanın web sitesi üzerinden online satış veya servis randevusu oluşturma imkanı bularak yetkili satıcılarla görüşebilecek.

Bu randevular bir sonraki adımda müşterinin talebine göre showroom randevusuna dönüştürülecek veya görüntülü online görüşme şeklinde yapılabilecek. Showroom'a gelmek isteyen müşterilerin talepleri tüm markalar için belirlenen en yüksek hijyen koşulları dahilinde gerçekleştirilirken, canlı bağlantı kurmayı tercih eden müşteriler ise bulundukları yerden ilgili bayi ile görüntülü konuşarak (video call) istedikleri model hakkında detaylı bilgi alabilecek.

Minimum sayıda kişiyi bayilerde bulundurmayı hedefleyen bu çalışma sistemi sayesinde müşterilerin yeni bir modeli keşfetmek için showroom'a gitmeleri gerekmeyecek, showroom'lar müşterilerin ayağına gidecek.


Araçlar adrese teslim edilecek

Açıklamaya göre, Groupe PSA Türkiye markalarını rakiplerinden ayıran bir diğer yenilik ise mesafeli satış sistemi olacak. Bu yeni çalışma modeli ile birlikte müşteriler, evlerinden çıkmadan yeni otomobillerine sahip olabilecek. Müşterilerin satın almak istedikleri model tercihlerine göre adreslerine teslim edilecek veya standart bir şekilde müşterilerin showroom'a gelmesiyle teslimatlar gerçekleştirilebilecek.


Groupe PSA Türkiye, teknoloji aracılığı ile bu dönemde "evde kalan" duyarlı müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunmayı hedefliyor.

Türkiye, Citroen, Peugeot, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:00 Kaynak: AA

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