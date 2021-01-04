Groupe PSA Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Akın oldu - Son Dakika

Groupe PSA Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Akın oldu

04.01.2021 11:31
Groupe PSA Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Akın oldu, System.String[]

Emeklilik nedeniyle görevinden ayrılan Groupe PSA Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdürü Michel Furth, koltuğunu Peugeot Türkiye Satış Direktörü Mehmet Akın'a devretti.

Emeklilik nedeniyle görevinden ayrılan Groupe PSA Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdürü Michel Furth, koltuğunu Peugeot Türkiye Satış Direktörü Mehmet Akın'a devretti.

Groupe PSA Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Akın, 1 Ocak 2021 itibarıyla Groupe PSA Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdürü olarak görevine Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille'a bağlı sürdürecek.

Aralık 2014-Ağustos 2020'de Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten, Ağustos 2020'den bu yana Peugeot Türkiye Satış Direktörü olarak grup bünyesinde çalışan Akın, Peugeot markasının son dönemde gösterdiği başarının önemli bir parçası olarak birçok yeniliğe imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 25 yıldır otomotiv sektörünün önemli kademelerinde ve farklı birimlerinde yöneticilik yapmış olan Mehmet Akın, satış ve pazarlama alanlarında elde ettiği deneyimiyle Peugeot, Citroen, Opel, DS, Eurorepar Car Service (ERCS) ve Distrigo markalarının satış sonrası hizmet noktasını ve tüm satış sonrası hizmetlerini yöneten Satış Sonrası Hizmetler ekibinden sorumlu olarak bana bağlı görevine devam edecek. Her zaman koşulsuz müşteri memnuniyetini esas alan Groupe PSA Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Birimi ile hedefimiz, Mehmet Akın'ın liderliğinde Türkiye'de en iyi hizmeti sunan grup olmak."

Mehmet Akın, 1996 yılında başladığı kariyeri boyunca pazarlama, bayi geliştirme ve eğitim müdürlüğü gibi birçok farklı pozisyonda görev aldı. 2006'da kariyerine başka bir markada hafif ve ağır ticari araçlar satış ve operasyon müdürü olarak devam eden Akın, aynı markanın 2007-2013 döneminde pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi müdürü oldu. Akın, 2013'te ise aynı markanın pazarlama ve bayi geliştirme ve iş birimi koordinatörlüğüne terfi etti.

Mehmet Akın, 1 Aralık 2014'ten bu yana Groupe PSA Türkiye bünyesinde çalışıyor.

1973 yılında Adana'da doğan Akın, 1996'da İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Koç Üniversitesi Üst Düzey Yöneticilik Lisans Programı'nı başarıyla tamamlayan Akın, evli ve iki çocuk babası.

Mehmet Akın, Türkiye, Peugeot, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Groupe PSA Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Akın oldu - Son Dakika Ekonomi


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