Groupe PSA Türkiye tedarikçileriyle buluştu - Son Dakika

Groupe PSA Türkiye tedarikçileriyle buluştu

23.01.2021 13:14
Groupe PSA Türkiye tedarikçileriyle buluştu, System.String[]

Groupe PSA Türkiye, satınalmanın her kategorisinden iş ortaklarıyla dijital bir platformda bir araya gelirken, günün mottosunu “Birlikte İddialıyız!” olarak belirledi.

Groupe PSA Türkiye, satınalmanın her kategorisinden iş ortaklarıyla dijital bir platformda bir araya gelirken, günün mottosunu "Birlikte İddialıyız!" olarak belirledi.

Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Groupe PSA Türkiye CCO'su Ayça Furth ve Groupe PSA Türkiye Satınalma Müdürü Gülten Güngör'ün konuşma yaptığı etkinlikte; Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, DS Automobiles Türkiye Marka Direktörü Berk Mumcu ve Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın da Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci'nin moderasyonunu üstlendiği panelde 2020 yılını değerlendirdi ve 2021'e dair hedeflerini anlattı.

Groupe PSA Türkiye'nin tedarikçilerinden, bayi teşkilatından ve çalışanlarından oluşan 400'e yakın katılımcının yer aldığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Groupe PSA Türkiye'nin zorlu geçen 2020 yılındaki hızlı yükselişine dikkat çekti. Cornuaille; "2020 yılında pazarın üzerinde %79'luk bir büyüme kaydettik. Sekiz yeni modelin lansmanını gerçekleştirdik. Türkiye çapında toplam 22 yeni showroom'u hizmete soktuk ve Euro Repar Car Service'lerinin sayısını 28'den 52'ye yükselttik. 51 milyon kişi web sitelerimizi, 300 bin kişi showroom'larımızı ziyaret etti. Groupe PSA içinde altıncı, bağlı olduğumuz Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ise birinci en büyük ve en hızlı büyüyen ülke olduk." dedi. 2021'de oldukça dinamik bir pazar beklediklerini belirten Cornuaille, Stellantis Grubunun doğuşuyla birlikte de dünya çapında 400 bine yakın çalışanın aynı heyecan verici yolculuğun bir parçası olarak dünyanın en iyisi olmak üzere çalışacağını vurguladı.

Groupe PSA Türkiye CCO'su Ayça Furth ise bugün 29'u çok markalı 95 yatırımcıya ve Türkiye geneline yayılmış 159 hizmet noktasına sahip olan Groupe PSA Türkiye'nin elde ettiği başarıda güvenilir iş ortaklarına sahip olmanın önemini vurguladı. Furth; "2020'de tedariğin ne kadar önemli olduğunu gördük. Her anlamda hızlı ve esnek olan kazandı. 2021'de devreye alacağımız e-satın alma ve e-ihaleler ile iş takibini daha da kolaylaştırmayı hedefliyoruz" dedi. Konuşmasında Groupe PSA Türkiye'nin Flexlife çalışma modeline geçtiğini de hatırlatan Ayça Furth, yaşamın içinde bir bütün olma ve inovasyonu tetiklemek adına gerçek bir değişim hareketi başlattıklarını kaydetti.

2021'deki en büyük projelerinin satın almanın dijitalleşmesi olacağını söyleyen Groupe PSA Türkiye Satınalma Müdürü Gülten Güngör de; bu süreçte tüm talep ve ihale yönetiminin, tedarikçi kayıt ve değerlendirme süreçlerinin dijital bir platform üzerinden yönetileceğini vurguladı. Güngör; tedarik zincirinin sağlıklı işlemesi, süreklilik arz etmesi ve iş birimleri için katma değer yaratması amacıyla ihalelerde her tedarikçiye eşit ve adil davrandıklarını belirterek müşteri odağı yüksek, kaliteli iş üreten ve değişime hızlı adapte olabilen tedarikçilerle çalıştıklarını vurguladı.

Toplantıda 2020'de tüm markalarıyla ciddi bir büyüme kaydeden Groupe PSA Türkiye'nin, 2021'de de bu ivmesini devam ettireceği vurgulandı. 2020'de elde ettiği 43 bin 674 adet satışla Grubun en çok satan markası olan Peugeot'nun, satışlarının %60'ını SUV segmentinden elde ederek 2020 yılını da lider tamamladığını belirten Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, 2021'de bu başarılarını devam ettirerek, BHB segmenti müşterilerine de yeni Peugeot 208 modeli ile erişeceklerini söyledi.

2021'de 50 bin adete yakın satışla %6.6 pazar payı hedeflediklerini belirten Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin de modern ve Berliner tasarım dilini taşıyan yeni SUV modellerini tanıtarak markanın kurumsal kimlik dönüşümünü bu yıl içinde tamamlamış olacaklarını söyledi. Grubun tek Alman markası olduklarının altını çizen Girgin; 2021'de satışlarının %44'ünün SUV segmentinden olacağını, ticari ürün gamı ile iki katı satış hedeflediklerini ve Opel Corsa ile pazarı domine etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Citroën Türkiye'nin binek otomobil pazarında 2020'nin en çok büyüyen markası olduğuna dikkat çeken Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım ise, 2018'de pazarın %56'sını kapsarken, bugün %89'unu kapsayan Citroën Türkiye'nin geniş bayi ağına dikkat çekti. Alkım, sırasıyla ikinci ve üçüncü çeyrekte pazara sunulacak yeni Citroën C4 ve yeni Citroën C3 AC SUV'un da etkisiyle 2021 yılında pazar payını %5'in üzerine çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.

2020'de %64,9 büyüyen premium segmentte %158 büyüyerek ürün gamında bulunan tek bir ürünle %1'lik bir segment payı elde eden DS Automobiles Türkiye'nin Marka Direktörü Berk Mumcu da 2021'in ilk yarısında premium sedan segmentinde DS 9'u tanıtacaklarını söyledi. Pandemiye rağmen 2020'de iki yeni STORE'u hizmete soktuklarını belirten Mumcu, DS'in büyüme stratejisi kapsamında Şubat sonu itibariyle Bodrum'da dört markalı olarak hizmet verecek bir yatırımları olacağını ve yılı yedi yeni DS STORE ile kapatacaklarını belirtti.

Bugün PSA Türkiye çatısı altında 211 adet yetkili servis bulunduğunu ve günlük 500 binin üzerinde iş emri açıldığını vurgulayan Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın ise müşteriyi merkeze koyma stratejilerinin bir parçası olarak 2020 yılını kazanan marka olarak tamamladıklarını söyledi. Akın, 2021'de iş hacmini %20'nin üzerinde büyütmeyi öngördüklerini kaydetti.

Peugeot, Türkiye, Alpagut, Opel, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Groupe PSA Türkiye tedarikçileriyle buluştu - Son Dakika


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