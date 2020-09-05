Groupe PSA ve Total pil üretecek! - Son Dakika

Groupe PSA ve Total, elektrikli araçların pil ihtiyacını karşılamak amacıyla üretim için harekete geçti.

İlk olarak iki şirketin ortaklığıyla kurulacak yeni şirket tarafından 200 milyon euro yatırım ile Fransa'nın Charente'de Nersac bölgesinde bir pilot tesis kurulacak. AR-GE merkezi ise Bordeaux'da yer alacak.

Bu adım için ilk olarak Groupe PSA, Opel markası üzerinden, elektrikli akülerin tasarımı, üretimi ve pazarlamasında uzman Saft ile yüzde 50/50 ortaklıkla ACC (Automotive Cells Company) isimli şirketi kurdu. Bu şirket ise geçtiğimiz şubat ayında Avrupa Komisyonu tarafından yetkilendirilmişti. Şirketin CEO'su Yann Vincent olurken, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise Ghislain Lescuyer seçildi.

Fransa ve Almanya'da birer fabrika kurulacak

Pilot tesis, endüstriyel aşamasını 2021'in ortasında başlatacak ve gerçek anlamda üretime ise 2023 yılında başlayacak. Bu girişim başarılı olursa, ortak girişim tarafından seri üretim için iki fabrika daha açılacak. Bu fabrikaların ilki Fransa'da Douvrin'de ve ikincisi ise Almanya'da Kaiserslautern'de kurulacak. Hedef ise 2030 yılına kadar, bir milyon elektrikli aracın üretimine, yani Avrupa pazarının yüzde 10'una tekabül eden, yılda 48 GWh'lik kümülatif pil kapasitesine sahip olmak.

ACC, 1.3 milyar eurosu Fransız ve Alman kamu desteği olmak üzere bu projeye 5 milyar euro yatırım yapacak.