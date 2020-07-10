Groupe Renault ve Google Cloud'dan Endüstri 4.0 için iş birliği - Son Dakika

Groupe Renault ve Google Cloud'dan Endüstri 4.0 için iş birliği

Groupe Renault ve Google Cloud, Groupe Renault'nun endüstriyel sistemini ve Endüstri 4.0 dönüşümünü hızlandırmak amacıyla yeni bir endüstri ve teknoloji ortaklığı yapacak.

Groupe Renault ve Google Cloud, Groupe Renault'nun endüstriyel sistemini ve Endüstri 4.0 dönüşümünü hızlandırmak amacıyla yeni bir endüstri ve teknoloji ortaklığı yapacak.

Groupe Renault açıklamasına göre, Groupe Renault, grubun dünya genelinde (araç üretiminin yüzde 76'sını temsil eden) 22 tesisi ve 2 bin 500'ü aşkın makinesi arasında bağlantı kurup veri toplayan kendi dijital platformunu 2016 yılından bu yana geliştiriyor.

Google Cloud ile yapılan yeni ortaklık kapsamında, diğer çalışmaların yanı sıra, Groupe Renault'nun tamamı şirkete ait ve bağımsız olarak işletilen endüstriyel veri yönetim platformunun optimize edilmesi amaçlanıyor.

Google Cloud'un akıllı analiz, makine öğrenimi ve yapay zeka alanındaki çözümleri ve deneyimi, Groupe Renault'nun tedarik zinciri ve üretim verimliliği ile üretim kalitesini artırırken, enerji tasarrufu yoluyla çevresel etkisini azaltmasını sağlayacak.

Bu iyileştirmeler, otomotiv sektörü için yeni dikey çözümlerin geliştirilmesinde öncü çalışmalar olacak.

Bu yeni ortaklığın temel unsurlarından biri de çalışan eğitimi olarak öne çıkıyor.

Groupe Renault ve Google Cloud, Google ekibi ile ortak çalışma, eğitim ve etkinleştirme yoluyla Renault'nun proses mühendisliği, üretim ve bilgi teknolojileri ekiplerinin becerilerini geliştirmeye yönelik ölçeklendirilebilir bir program oluşturmayı planlıyor.

Programın hedefi, karar verme süreçlerinde olduğu kadar operasyonel süreçlerde de Renault çalışanlarının gündelik çalışma hayatının temel bir parçası olan veriye dayalı kültürün geliştirilmesi olarak belirlendi.

"Otomotiv sektörünün DNA'sında inovasyon var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe Renault Üretim ve Lojistik Direktörü ve İcra Kurulu üyesi José Vicente de los Mozos, iş birliğinin Groupe Renault'nun endüstri alanına uyguladığı dijital stratejisinin mükemmel bir örneği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmayla birlikte bilgi teknolojileri, üretim ve tedarik zinciri yönetim ekiplerimizin kararlılığı, dünya genelindeki üretim tesislerimizi ve lojistik süreçlerimizi dönüştürüp birbirine bağlamak için tasarladığımız Endüstri 4.0 planımızı uygulamayı hızlandırmamıza yardımcı olacak. Endüstri 4.0 planımızla birlikte mükemmellik ve performans standartlarımız da artıracağız. Bu ortaklık aynı zamanda, dijital veri yönetimi konusunda üst düzey eğitimden faydalanmak isteyen Groupe Renault çalışanları için bir avantaj olacak."

Google Cloud Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Kurian da "Otomotiv sektörünün DNA'sında inovasyon var ve dijital teknoloji, üretimi etkileme konusunda çok büyük bir potansiyele sahip. Otomotiv üretiminin geleceğindeki devrime katkı sağlamak ve yeni nesil tedarik zinciri mükemmelliğine güç vermek için Groupe Renault ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Renault, Google, cloud, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Groupe Renault ve Google Cloud'dan Endüstri 4.0 için iş birliği - Son Dakika Ekonomi
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