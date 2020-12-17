Grubu, çevre çalışmalarıyla tam not aldı - Son Dakika

Grubu, çevre çalışmalarıyla tam not aldı

17.12.2020 10:41
Grubu, çevre çalışmalarıyla tam not aldı, System.String[]

Vodafone Grubu, iklim değişikliğiyle mücadele için yaptığı çalışmalarla çevreci ve global kuruluş Karbon Saydamlık Projesi'nden (Carbon Disclosure Project-CDP) tam not aldı.

Vodafone Grubu, iklim değişikliğiyle mücadele için yaptığı çalışmalarla çevreci ve global kuruluş Karbon Saydamlık Projesi'nden (Carbon Disclosure Project-CDP) tam not aldı.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Vodafone Grubu, iklim değişikliğiyle mücadelede gezegendeki uygulamaları ve şeffaflığıyla, kar amacı gütmeyen çevreci ve global kuruluş Karbon Saydamlık Projesi'nin prestijli "A Listesi"nde yer aldı.

Vodafone Grubu'nun bu başarısına Vodafone Türkiye de çevre çalışmalarıyla katkıda bulundu.

Vodafone, CDP'nin 2020 iklim değişikliği anketi aracılığıyla bildirilen verilere göre, emisyonları düşürme, iklim değişikliği risklerini azaltma ve düşük karbon ekonomisini geliştirme yönündeki uygulamalarıyla bu başarıyı kazandı.

Skor almaya hak kazanan 5 bin 800'den fazla şirket arasında Vodafone, yüksek performanslı az sayıdaki şirketten biri oldu. Vodafone, iklim değişikliğine yönelik ispatlanabilir önemli uygulamaları aracılığıyla kurumsal çevrecilik tutkusuna, uygulamalara ve şeffaflığa dünya çapında liderlik ediyor.

"9 bin 600'den fazla şirketten yanıt alındı"

Verilen bilgiye göre, CDP'nin her yıl gerçekleştirdiği çevresel etkileri açıklama ve skorlama süreci, kurumsal çevreci şeffaflığın altın standardı olarak geniş çapta kabul görüyor.

2020'de 106 trilyon doların üzerinde varlığa sahip 515'in üzerinde yatırımcı ile 4 trilyon dolar tutarında satın alma yapan 150'den fazla alıcı, şirketlerin çevresel etkiler, riskler ve fırsatlar hakkındaki verilerini CDP'nin platformu aracılığıyla açıklamasını talep etti. Şimdiye kadarki en yüksek sayı olarak 9 bin 600'den fazla şirketten yanıt alındı.

CDP, şirketleri değerlendirmek için ayrıntılı ve bağımsız bir metodoloji kullanıyor.

Açıklanan verilerin kapsamı, çevresel risklerin bilinci ve yönetimi, iddialı ve anlamlı hedefler belirlemek gibi çevresel konularda liderlikle ilişkilendirilen en iyi uygulamaların gösterilmesi alanlarında şirketlere A'dan D'ye bir skor veriliyor.

Açıklama yapmayan veya yetersiz bilgi sunanlar, F skoruyla değerlendiriliyor. Vodafone'un CDP'nin "A Listesi"ne dahil edildiğinin duyurulması, Vodafone'un sosyoekonomik ilerlemeyi artıran, herkesi kucaklayan ve gezegene zarar vermeyen bir dijital toplum oluşturma hedefinin altını çiziyor.

Küresel karbon emisyonunu 2040'a kadar "net sıfır" a düşürecek

Kasım 2020'de Vodafone, şirketin toplam küresel karbon emisyonunu 2040'a kadar "net sıfır"a düşürmeyi taahhüt etti ve Paris Anlaşması'nın en iddialı hedefi olan ısınmayı 1,5° C'de tutmak için gereken azaltımlara paralel olarak, 2030 karbon azaltma hedeflerinin Bilime Dayalı Hedefler girişimi tarafından onaylandığını doğruladı.

2030'a kadar Vodafone, kendi faaliyetlerinden ve satın alıp kullandığı enerjiden kaynaklanan tüm karbon emisyonlarını ortadan kaldıracak.

Vodafone ayrıca, 2030 yılına kadar ortak girişimler, tüm tedarik zinciri satın alımları, sattığı ürünlerin kullanımı ve iş seyahatlerinin dahil olduğu Kapsam 3 kaynaklarından gelen karbon emisyonlarını yarı yarıya azaltacağını taahhüt etti.

Vodafone, 2040'a kadar Kapsam 3 emisyonlarını tamamen ortadan kaldırmış olacak ve bu adım, Vodafone'un 2050'de tam karbon ayak izinde "net sıfır"a ulaşma hedefini 10 yıl erkene çekecek.

Döngüsel ekonomiye destek

Vodafone, 2019 yılında tüm elektriği yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi, 2025 yılına kadar çevresel ayak izini yarıya indirmeyi ve şebeke atıklarının yüzde 100'ünü yeniden kullanmayı, yeniden satmayı veya geri dönüştürmeyi taahhüt ederek daha döngüsel bir ekonomiye geçişi destekledi.

En geç Temmuz 2021'e kadar, Vodafone'un Avrupa şebekeleri yüzde 100 yenilenebilir elektrikle çalışacak. Yalnızca rüzgar, güneş veya su kaynaklarından gelen enerjiyi kullanarak sürdürülebilir bir şekilde büyüyecek olan 11 pazardaki müşterileri kapsayan bir Yeşil Gigabit Ağı oluşturacak.

Temmuz 2020'de Vodafone, hizmetlerini kullanan ticari müşterilerin kendi karbon emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olmak için "Küresel olarak 2020 ila 2030 arasındaki 10 yılda toplam 350 milyon ton karbon emisyonu azaltmak" hedefini de duyurdu.

Tedarikçi taahhütlerine çevre şartı

Eylül 2020'de Vodafone, yeni iş için ihale açıldığında tedarikçi taahhütlerini çevre, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında değerlendireceğini duyuran ilk küresel şirketlerden biri oldu.

Mayıs 2019'da Vodafone, şirketin çevre hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olmak için projeleri finanse etmek veya yeniden finanse etmek için 750 milyon avroluk ilk yeşil tahvili ihracını gerçekleştirdi.

Bu eylem, gelirlerin kullanımı konusunda hangi projelerin uygun olduğunu ve projelerin neye göre seçildiğini raporluyor.

Vodafone Grubu, Vodafone, Türkiye, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Grubu, çevre çalışmalarıyla tam not aldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu BioNTech aşısının elitlere yapılacağı iddialarına Bakan Koca'dan cevap: Aşıyı vatandaşın riskine göre yapacağız, sınıfına göre değil Husumetlisi olduğu şahsa önce arabayla çarptı sonra ateş açarak yaraladı Yılan istilası yüzünden evlerini terk etmişlerdi! Talihsiz aileye el birliğiyle yapılan yeni yuva yaptılar Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor Sadakatsiz'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya saldırıya uğruyor Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu
Fiyat artışının önüne geçilmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı Fiyat artışının önüne geçilmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı         
10:35
'Pazara gidiyorum' deyip annesini eve kilitledi! Yaşlı kadının yardımına komşuları koştu 'Pazara gidiyorum' deyip annesini eve kilitledi! Yaşlı kadının yardımına komşuları koştu         
09:46
Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu         
09:14
Aşka gelen Ebru Şahin, Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı Aşka gelen Ebru Şahin, Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı         
09:01
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor         
07:50
Magandaların havaya sıktığı mermiler, iki ayrı dairenin camına isabet etti Magandaların havaya sıktığı mermiler, iki ayrı dairenin camına isabet etti         
07:25
Oto yıkamacı, izinsiz aldığı müşterisinin arabasıyla polisten kaçarken kaza yaptı Oto yıkamacı, izinsiz aldığı müşterisinin arabasıyla polisten kaçarken kaza yaptı         
01:10
Korkutan gelişme! ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlık çalışanı hastanelik oldu Korkutan gelişme! ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlık çalışanı hastanelik oldu         
23:49
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Nihal Candan'dan Nihal Candan'dan "Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim         
22:26
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı         
20:43
Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti         
20:04
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 10:46:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Grubu, çevre çalışmalarıyla tam not aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei