Son Dakika Haberleri: Grundfos'un Türkiye ve merkez Asya Bölgesi pazarlama yönetimi Işıl Aksoy'a emanet
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Grundfos'un Türkiye ve merkez Asya Bölgesi pazarlama yönetimi Işıl Aksoy'a emanet

1 saat önce

Dünya devi su çözümleri firması Grundfos'un Türkiye ve Merkez Asya Pazarlama ve Ürün Yönetimi Direktörlüğü'ne, uzun yıllardır farklı firmaların pazarlama operasyonlarını yürüten, pazarlama ve dijitalleşme alanında deneyimli isim Işıl Aksoy atandı.

Grundfos'un Türkiye ve merkez Asya Bölgesi pazarlama yönetimi Işıl Aksoy'a emanet, System.String[]

Dünya devi su çözümleri firması Grundfos'un Türkiye ve Merkez Asya Pazarlama ve Ürün Yönetimi Direktörlüğü'ne, uzun yıllardır farklı firmaların pazarlama operasyonlarını yürüten, pazarlama ve dijitalleşme alanında deneyimli isim Işıl Aksoy atandı.


Yüksek verimli akıllı su çözümleri ile dünyanın su ve iklim sorunlarına yönelik çözümleri ile bilinen Grundfos, pazarlama faaliyetlerini tecrübeli bir isme emanet etti. Uzun yıllar farklı firmalarda pazarlama direktörlüğü görevini üstlenen Işıl Aksoy, kariyerine Grundfos Türkiye ve Merkez Asya Pazarlama ve Ürün Yönetimi Direktörü olarak devam edecek.


Yapılan bilgilendirmede; Işıl Aksoy, Grundfos Türkiye'nin yanısıra Merkez Asya'daki toplam 8 ülkenin pazarlama ve ürün yönetimi faaliyetlerinden sorumlu olacak. Öte yandan Birleşmiş Milletler temsilcisi olan ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden 'iklim değişikliği' ve 'temiz suya erişim' başlıkları üzerine çalışan markanın, bölgedeki sosyal sorumluluk projelerini de devam ettirecek.


Işıl Aksoy kimdir?


Kariyerine Koç Holding'te başlayan Işıl Aksoy, DemirDöküm markasının farklı pazarlama fonksiyonlarında görev aldıktan sonra, Ariston Thermo'nun Türkiye, Doğu Avrupa ve Merkez Asya Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlendi. Son olarak Betek Boya ve Kimya 'da Stratejik Pazarlama Grubunu yönetti. Lisans eğitimi sonrası Işık Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini (MBA) tamamlayan Aksoy, Harvard Business School'da Sürdürülebilir İş Stratejileri eğitimi aldı. - İSTANBUL

Işıl Aksoy, Türkiye, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:33 Kaynak: İHA
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