Son Dakika Haberleri: Grup 84'ten nostalji rüzgarı (yeniden)
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Grup 84'ten nostalji rüzgarı (yeniden)

1 saat önce

32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında sahne alan Grup 84 üyeleri, eskimeyen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Grup 84'ten nostalji rüzgarı (yeniden), System.String[]

32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında sahne alan Grup 84 üyeleri, eskimeyen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında sahne alan Grup 84, İnegöllüleri coşturdu. Kültür Park içerisinde düzenlenen konsere yaklaşık 2 bin genç ilgi gösterdi. Grup, rock parçalarını seslendirerek gençlere eğlenceli anlar yaşattı. 2 saat sahnede kalan Grup 84 üyeleri, 'Ölürüm Hasretine', 'Hayır Olamaz' ve 'Dokunma' gibi unutulmayan şarkılarını söyleyerek büyük alkış aldı.


İnegöl Belediyesi, Sanat festivali, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:15 Kaynak: DHA
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