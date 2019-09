Grup Avenir, 2020'den umutlu

Grup Avenir Satış-Pazarlama Direktörü Emre Arıkan, 2020 yılından umutlu olduklarını söyleyerek, "2020 hem inşaat sektörü için hem de genel sektörler için çok başarılı bir yıl olacak" dedi.



Grup Avenir Satış-Pazarlama Direktörü Emre Arıkan, inşaat sektörünü değerlendirdiği açıklamasında sezonun sonuna doğru yaklaşıldığını söyleyerek, "Avenir İnşaat olarak sezonumuzun sonuna doğru geliyoruz. Yaz sezonu inşaat sektörü için hareketlidir. Yurtdışından gelen gurbetçilerin olması ve insanların ev değişimine yöneliyor olması sezonu hareketli kılıyor. Okulların açılmasıyla beraber sezon biraz daha sakinleşmiş durumdadır. Yaz dönemi bizim için çok başarılıydı. Yeni başlatmış olduğumuz projeleri lansmana başlatmış olduk. Örnek dairelerimizi Talas 58 ile Talas 180 ve Talas 35 projemizle devam ettik. Örnek dairelerimizin başarısıyla satışlarımızdan gerekli oranda değerleri aldık. Yaz dönemi dolar, Euro ve konut kredisinin düşmesiyle beraber artı bir değer kattı. Yaz dönemi içerisinde başarılı bir değerlendirme sürecimiz oldu. Bundan sonraki satışlarımız içinde artı bir değer kattı. Yine konut kredisinin düşmesi ve sabitlenmesi bu sezonu daha hareketli kılıyor. Bunun da devamının geleceğini düşünüyorum. Avenir İnşaat olarak Kayseri'de 2019 yılını yine 5 blok projemizle başlatmış olduk. Geçtiğimiz yıllarda 5 blok olarak temel attığımız projeyi bu yılsonu tamamlamanın gururuyla yine 5 blok olarak devam etmiş olacağız. İnşallah önümüzdeki yılları daha başarılı görüyoruz. Sezonumuzda daha hareketli olacaktır" ifadelerini kullandı.



Kayseri'deki gurbetçilerin çoğunun yatırımını gayrimenkule yaptığını kaydeden Arıkan, "Talas bölgesi de bizim için kozmo bir yapıya sahip. O yüzden her ilçedeki insanlara hitap ediyor. Gurbetçilerinde izlenimi güvenilir bir yatırım ve kaliteli bir yaşam istiyorlar. Bizde gurbetçilerimize bu yaşamı sağlıyoruz. Yaptığımız projeleri beğenilerine sunuyoruz. Bu noktada gurbetçilerde Avenir İnşaat ailesini seviyor. Gurbetçilerimizin en iyi istediği özellik güvenilir olması ve projenin albenisinin olmasıdır. Avenir İnşaat olarak da bunu başardığımızı düşünüyoruz. Yaz döneminde dolar ve Euro paritesi çok dalgalanmadı. Bu da bizim için artı bir değerdi. Bunun yanında konut kredi oranının düşmesi piyasada ılımlı bir hava oluşturdu. 0.99 oranının yerel pazarda düşmesi her zaman artıdır. Bu düşüş her zaman iç pazara da hareket sağlayacaktır" şeklinde konuştu.



2020 yılından umutlu olduklarını dile getiren Emre Arıkan, "2020 yılında Talas'ın dışında Kayseri'nin çeşitli mahallelerinde 'Arsanıza talibiz' diye çıktığımız bir sloganla her mahallede yeni projelere imza atmayı düşünüyoruz. Hedefimiz her ay yeni istihdamlar, yeni üretimler sağlamaktır. Bu noktada çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 2020, 2021 ve hedef 2023 önümüzün açık olduğu yıllar. Artık ekonomide ki dalgalanmaların 2020'den sonra daha rutin hale geleceği ve daha güzel geçişlerin olacağına inanıyorum. Önümüzde seçimin olmadığı, siyasetinde açık olduğu bir döneme giriyoruz. 2020 hem inşaat sektörü için hem de genel sektörler için çok başarılı bir yıl olacak. Biz umutluyuz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ