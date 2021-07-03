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Grup Avenir 'Bozok 270 Projesi'nin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Grup Avenir 'Bozok 270 Projesi'nin tanıtımı yapıldı

03.07.2021 16:45
Grup Avenir 'Bozok 270 Projesi'nin tanıtımı yapıldı, System.String[]

Merkezi Kayseri'de bulunan Grup Avenir'in Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki 'Bozok 270' Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Merkezi Kayseri'de bulunan Grup Avenir'in Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki 'Bozok 270' Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Tanıtım programında konuşan Grup Avenir Türkiye Direktörü İbrahim Arık; 3 yıl gibi kısa sürede Kayseri'de en gözde, en yenilikçi noktaya ulaştıklarını ifade ederek yatırım ve projelerin devam edeceğini söyledi. Arık; "Avenir Grup olarak 2002 yılında çıktığımız bu yolda tam başarı dolu 19 yılı geride bırakmış durumdayız. Fransa'nın 61 noktasında 10 bin ve üzeri konut inşa etmiş durumdayız, üretmeye devam ediyoruz. Tüm gurbetçiler gibi biz de kalbimizin bir köşesinde memleketimize, vatanımıza olan hasret, bağlılık hep vardı. Tüm gurbetçilerimiz de vatanına geri dönmek, orada yatırım yapmak arzusu hep var. Bu doğrultuda biz de firma olarak dedik ki; 'Biz de vatanımıza yatırım yapalım, geri dönelim'. Başlangıç olarak 2018'de Kayseri'de ilk projemize başlamıştık. O günden beri 3 yıl gibi kısa sürede Sorgun'daki Bozok 270 projemiz dahil olmak üzere 14 adet projeye imza attık. Bunun içinde 29 adet blok, bin 186 konut, 120 adet villa, 70 adet de ticari alan inşa ettik. 3 yıl gibi kısa sürede Kayseri'de en gözde, en yenilikçi noktaya ulaşmış durumdayız. Tabi ki bununla yetinmeyeceğiz. Firma olarak aldığımız karar şudur ki; önümüzdeki 10 yıllık planlama dahilinde İç Anadolu'nun birçok il, ilçe, beldelerinde projeler, yatırımlar gerçekleştirme kararı aldık. O yüzdendir ki bugün Bozok 270 Projesi bizim için çok kıymetli. Çünkü bu proje bizim için bir başlangıç. İnanıyorum ki bu projeyle İç Anadolu'nun kapıları bize açılacaktır" dedi.

Bozok 270 projesi hakkında da bilgiler veren Arık; "Projemiz 20 bin metrekarelik bir alanda 8 bloktan oluşmaktadır. Her bloğumuz 2 kat 2 daire üzeri inşa edilecek olup 4+1 ve 3+1 niteliğindedir. Yüksek sosyal donatılar, güvenlik, birinci sınıf işçilik, malzeme, üstün mimari ve mühendislik yeteneklerinin kullanıldığı bu proje Sorgun halkına hizmet edecektir. Bu proje bittiğinde Sorgun'a çok yakışacaktır. Ne mutlu ki bize Kayseri'den sonra Sorgun'a katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Sorgun'un evrildiğini hep birlikte izliyoruz"

İlçe olarak bu tür faaliyetlere alışkın olmadıklarını, kaydeden Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci ise konuşmasında; "Sorgun olarak aslında bu tür şeylere çok alışkın değiliz. Belki de ilk defa bir projenin tanıtım programını hep birlikte yaşıyoruz. Aslında bir anlamda hep birlikte tarihe bir not düşüyoruz. Sorgun'un aslında farklı bir noktaya doğru evrildiğini hep beraber izliyoruz. Bu Sorgun için ilk oldu. Avenir İnşaatı burada görmek, bunun da bizim dönemimize nasip olması bizleri mutlu kılıyor. Yenilikler her zaman iyidir. Sorgun'da da bazı yenilikleri hep beraber yaşayıp göreceğiz. Bundan sonraki dönemde de çok daha farklı yenilikleri birlikte yaşayacağız. Çünkü biz öncesinde demiştik ki; 'Sorgun'u kasaba görüntüsünden bir şehir görüntüsüne çok kısa zamanda geçireceğiz' demiştik. Proje Sorgun'a hayırlı olsun" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilerek örnek daire incelendi. - KAYSERİ

Grup Avenir 'Bozok 270 Projesi'nin tanıtımı yapıldı

Hisarcık, Kayseri, Yozgat, Sorgun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Grup Avenir 'Bozok 270 Projesi'nin tanıtımı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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