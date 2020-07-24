Grup Avenır' dan, konut alacaklara 'LEYAN 60' müjdesi - Son Dakika

Grup Avenır'ın yeni başlayan projesi 'LEYAN 60' hakkında bilgiler veren Grup Avenır Satış Müdürü Serap Karabulut, "LEYAN 60'ın en önemli farkı diğer projelerimizde de olduğu gibi daire teslimatında kat mülkiyeti tapusunun veriliyor olması" dedi.

LEYAN 60'ın diğer projelerden farklı ayrıcalıklara sahip olduğunu söyleyen Grup Avenır Satış Müdürü Serap Karabulut, "LEYAN 60 projemiz müşterilerimize ve sevdiklerine her anlamda sunduğu konfor ve gelişmiş mimarisi ile gerçek ihtiyaçlarına cevap veren, konforlu ve lüks yaşam konseptinde tasarlanmış 3,5 artı 1, 175 metrekare bir projeden oluşmaktadır. Projede kullanılan bütün malzemeler TSE, CE ve İSO belgelidir. LEYAN 60 projemizi diğer firmaların projelerinden farklı yapan özellikleri ise her daireye özel kiler alanları, ince temizliği yapılmış daire teslimatları, çevre ve peyzaj düzenlemelerinin hazır vaziyette teslim edilmesi, görevi başında bina yönetimi, mesken dahil satış fiyatları ve bence en önemlisi daire teslimatında kat mülkiyeti tapusunun veriliyor olması. Evlerimiz 3,5 artı 1 ve 175 metrekare, seçilen kata ve cepheye göre fiyatlarda farklılıklar oluyor. Tabi fiyatlarda da müşterilerimiz satış ofislerine geldikleri zaman, ödeme planlamasında yardımcı oluyoruz" dedi.

Serap Karabulut, projede bina girişinden daire girişine kadar dekoratif tavan ve duvar uygulamaları olduğunu belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İnşaatımızı farklı yapan özelliklerimiz ise, dış cephelerde gaz beton ile yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlayan taş yün uygulamasının yapılması, bütün PVC pencerelerin sinerji ısıcamlı ve standart üzeri ölçülerde yapılıyor olması, cam oda niteliğinde ısı cam ve cam balkonların bulunması, merkezi sıcak su sistemi ile kaskat ısınma sisteminin bulunuyor olması ve son olarak bina girişinden daire girişine kadar, dekoratif tavan ve duvar imalatlarının yapılıyor olması da projelerimiz farklı yapan özelliklerindendir. Müşterilerimizin dairelerimizi bire bir yerinde görmesi, örnek dairelerimizi gezmesi ve lansman fiyatlarından yararlanmaları için, en yakın zamanda satış ofislerimize bekliyoruz." - KAYSERİ