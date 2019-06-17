Son Dakika Haberleri: Grup Gripin'den yeni single mesajı
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Grup Gripin'den yeni single mesajı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta sahne alan Grup Gripin'in solisti Birol Namoğlu, Eylül ayında yeni bir single çıkaracaklarını söyledi.

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KAHRAMANMARAŞ'ta sahne alan Grup Gripin'in solisti Birol Namoğlu, Eylül ayında yeni bir single çıkaracaklarını söyledi.
Rock müziğin sevilen gruplarından Gripin, özel bir okulun yılsonu ve Babalar Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte sahne aldı. Sevilen şarkılarını peş peşe seslendiren Gripin'e, hayranları da eşlik etti. Konseri 'Yolcu yolunda gerek' parçasıyla noktalayan Grup Gripin'in solisti Birol Namoğlu, okuldan ayrılırken hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Onlarla fotoğraf çektiren Namoğlu, gazetecilere açıklamalarda da bulundu. Tüm babaların Babalar Günü'nü kutladığını belirten Birol Namoğlu, "Şahane bir ortam vardı. Daha öncede Kahramanmaraş'a gelmiştik ve burada olmayı çok seviyoruz. Yemeklerini özellikle tatlılarını. Yine güzel bir gece yaşadık, umarız başka bir zaman yine geliriz. Yeni bir single var, ileride göreceğiz inşallah. Eylül ayı çıkacak gibi" diye konuştu.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:17 Kaynak: DHA
Eylül, Birol Namoğlu, Kahramanmaraş, Magazin
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