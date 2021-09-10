Grup halinde böyle daldılar, 50'den fazla tavuk ve ördeği telef ettiler - Son Dakika

Grup halinde böyle daldılar, 50'den fazla tavuk ve ördeği telef ettiler

Başıboş sokak köpekleri tavuk ve ördek kümesine daldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da gece saatlerinde grup halinde bir bahçede bulunan kümese dalan 15 köpek, Leyla Bayram'ın geçim kaynağı olan 50'den fazla tavuk ve ördeklerini telef ettiler. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aç kalan 15 sokak köpeği, grup halinde kümese saldırdı. Birçok tavuk ve ördeği yiyen köpekler 50'den fazla tavuk ve ördeği telef etti, geriye kalanlarını ise yaralı bıraktı. Geçim kaynağı olduğunu söyleyen kümes sahibi Leyla Bayram, köpeklerin sabah saatlerinde okula giden çocuklara da saldırılmasından dolayı endişeli olduklarını kaydetti. Bayram, "Gece saat 02: 30 sularında köpek sesleriyle kalktım. Dışarı baktığımda tüm tavuklarım yerlerdeydi. 15 tane köpek idi, tavuklarımı bu hale soktular. Çocuklarım sabah erkenden okula gidiyor, servis tutamıyoruz, onlara bir şey yaparlar diye korkuyoruz. 50'den fazla tavuk ve ördeğim telef oldu, çocuklarım için almıştım, eşim çalışmıyor, yetiştirip yumurtalarını satıyordum, geçim kaynağım idi. Yetkililere çağrım, bu köpekleri toplasınlar, tavuklara bunu yapan çocuklarıma da yapar servis tutacak gücümüz yok, yürüyerek gidiyorlar onlara bir şey olsa kim sorumluluk alacak" dedi.