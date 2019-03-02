Son Dakika Haberleri: Grup Mercanlar'dan Yeni Single: "Düşlerim"

Grup Mercanlar'dan Yeni Single: "Düşlerim"

57 dakika önce

Almanya'da müzikal yaşantılarına devam eden Türk müzisyenlerden oluşan Grup Mercanlar, "Düşlerim" isimli single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.

Grup Mercanlar'dan Yeni Single:
Almanya'da müzikal yaşantılarına devam eden Türk müzisyenlerden oluşan Grup Mercanlar, "Düşlerim" isimli single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.

Anadolu'nun müzikal öğeleri ve yenilikçi bir yaklaşımla hazırlanan, söz ve müziği grubun solisti Hakan Kalaycı'ya ait şarkının düzenlemesini Kurtuluş Şan üstlendi.

Hakan Kalaycı, Ahmet Aslan, Aykut Aslan, Cem Güler ve Bülent Kesen ile müzikal çalışmalarına devam eden Grup Mercanlar, 2007'den bu yana müzikal projelerini müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Almanya, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 Yıl Hapis Cezası Alan Eren Erdem'in Avukatından İlk Açıklama: Türk Yargısına Geçmiş Olsun Ekranlardan Uzak Kalan Mehmet Akif Alakurt, Türk Kadınlarını Aşağıladı!

Yeşilçam'ın Kötü Adamı İhsan Gedik Hastanelik Oldu Türk Kadınlarını Aşağılayan Mehmet Akif Alakurt, Başörtülü Takipçisine Verdiği Cevapla Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 18:00:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Grup Mercanlar'dan Yeni Single: "Düşlerim"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]