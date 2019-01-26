Son Dakika Haberleri: Grup Mozaik" Bursa'da Konser Verdi

Grup Mozaik" Bursa'da Konser Verdi

1 saat önce

Grup Mozaik'in konserine Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Grup Mozaik'in konserine Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, grubun ezgileri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Beş bestecisiyle şarkı ve enstrümantal müzik yapan, 1980 ve 90'ların kült grubu olan "Grup Mozaik", yıllar sonra ikinci büyük konserini Bursa'da verdi.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan grup uzun süre alkışlandı.

Konserin geliri, Bursa Atatürk Anadolu Lisesine verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Bursa, Kültür Sanat
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