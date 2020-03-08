Grup şirketlerinde kadın çalışan sayısı erkekleri geçti

Çatısı altında 4 farklı şirket bulunan Zeren Group Holding, çalışanlarının yüzde 60'ının kadınlardan oluştuğunu duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın çalışma oranı 2012 yılında yüzde 14,4 iken 2017 yılında yüzde 17,3'e çıktı. Şirketlerde de her alanda kadın çalışan sayısı artıyor. Bazı şirketlerde ise kadın çalışan sayısı erkekleri geçiyor. O grup şirketlerinden biri de Zeren Group Holding oldu. 1973 yılında Niğde'de temelleri atılan, serbest ve yeminli mali müşavirlik, danışmanlık, inşaat, gayrimenkul yatırımı, medya, açık hava reklamcılığı, otomotiv ve bilişim alanlarında faaliyette bulunan şirketleri olduğunu belirten Zeren Group Holding, kadın çalışan sayılarının erkekleri geçtiğine vurgu yaptı. Çatısı altında 4 farklı şirket ve 200'ün üzerinde çalışanı bulunan grubun çalışanlarının yüzde 60'ının kadınlardan oluştuğu dile getirildi.

"HOLDİNGİMİZİN BÜYÜMESİNDE KADINLARIMIZIN EMEĞİ BÜYÜK"

Fırsat eşitliği ve kadın çalışanların gereksinimlerini her zaman ön planda tuttuklarını ifade eden Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Zeren; "Ulusal ve uluslararası alanda birçok sektörde varız. Şu anda çalışma arkadaşlarımızdan 60'ı kadın. Bu oran ülkemizdeki diğer kurumlar için de örnek teşkil ediyor. Çünkü gerçekten kadın istihdamı konusunda listenin üstlerindeyiz. Holdingimiz çatısı altında şu anda 4 şirket mevcut. İştirakimiz olan bütün şirketlerde gerçekleşen her işte kadın personellerimizin katkısı büyük. Bir diğer konu ise ekibimizin kadın üyeleri için hakları olan izin ve fırsat eşitliğini tam anlamda oluşturabilmek. Bizim iş değerlerimiz alanında en çok önem verdiğimiz konu, insan kaynağımızın gelişimi ve mutluluğudur. Bu yüzden ekibimizde hiçbir zaman ayrımcılık söz konusu olmadı. Kadın istihdamımız ve eşitlikçi politikalarımızla holdingimizin istikrarlı büyümesini yenilikçi insan kaynağına bağlıyoruz" dedi.

"KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYORUZ"

Ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkılmasının yegane yollarından birinin hiçbir alanda ayrımcılık yapılmaması olduğuna vurgu yapan Mustafa Yiğit Zeren; "Bu iş alanında da öyle. Toplumları kalkındıran nokta, kadınların da tam oranda istihdam edilmesidir. Toplum olarak zaten erkeğe çalışma ve para kazanma sorumluluğu yüklenmiş. Kadında ise bu sorumluluk daha çok ev ve çocuk ikileminde tutulmuş. Bunu değiştirmemiz lazım. Kadınlar da her zaman istedikleri meslekleri yapmalı ve kendi ayakları üzerinde durmalılar. Bunun için en uygun şartları da oluşturmak toplum olarak bizim görevimizdir. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda Zeren Group olarak kadın istihdamını destekleyeceğiz ve bu konuda örnek olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

- İstanbul