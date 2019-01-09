Grup Sözcüsü Özgen'den Denetim Komisyonu Seçimlerine Tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Belediye Meclisi üyesi ve Grup Sözcüsü Seyfi Özgen, Denetim Komisyon üyelerinin belirlenme tekniğine tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Belediye Meclisi üyesi ve Grup Sözcüsü Seyfi Özgen, Denetim Komisyon üyelerinin belirlenme tekniğine tepki gösterdi.



Bilecik Belediyesi Ocak ayı Belediye Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Nihat Can başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste gündemim ikinci maddesi olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'inci Maddesi gereğince Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi oldu. En az 3 en fazla 5 üyenin seçileceği bu komisyonda oy birliği ile 5 kişinin seçilmesine karar verildi. Komisyon için AK Parti'den Zekeriya Çakır, Hüseyin Taşkın Birgül, Yücel Yerci ve Hüseyin Yalçın, Bağımsız Belediye Meclis üyesi Ali Çakır'ın da aday gösterildiği kapalı oylamada sonucu Ali Çakır 20, Zekeriya Çakır, Hüseyin Taşkın Birgül ve Hüseyin Yalçın 18 oy alırken, Yücel Yerci 17 oy aldı. Dörtlü isim Denetim Komisyonu üyeleri olarak belirlendi.



"Bu yapılan oylama geçerli değil"



Meclis sonrası CHP Bilecik Belediye Meclisi üyesi ve grup sözcüsü Seyfi Özgen, Denetim Komisyon üyelerinin belirlendiği tekniğe tepki gösterdi. İHA muhabirine konuşan Özgen, "Komisyonlarla ilgili iki tane yöntem uygulanıyor. Biri basit yöntem sistemi diğeri ise nispi yöntem sistemi. Daha önceki meclis toplantılarında basit yöntem sistemi uygulandı. Bu sisteme göre A partisinin mecliste 15 tane temsilcisi varsa 3 kişi, B partisinin 7 tane temsilcisi varsa 1 kişi, C partisinin 3 temsilcisi varsa 1 kişi komisyona girebiliyordu. Ama bugün uyguladıkları sistemde AK Parti'den 4 kişi Denetim Komisyonuna girdi. Bunun böyle olmaması lazım. Bu yapılan oylama geçerli değil" dedi. - BİLECİK

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