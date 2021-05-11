BiP'ten güvenli iletişim hamlesi - Son Dakika

İletişim platformu BiP, yenilenen ara yüzü, altyapısı ve diğer özellikleriyle kullanıcılar tarafından ilgi gördüğü belirtildi. Son dönemde eklenen 'Grup Taşıma' özelliğiyle de kullanıcıların diğer mesajlaşma uygulamasındaki grup ve sohbet geçmişlerini BiP'e kolayca taşıyabileceği kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Gelişmiş özellikleri ve güvenlik hassasiyetiyle standart bir mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlasını sunan BiP, birçok üstün özelliğe de sahip. BiP'in fark yaratan yetenekleri arasında 106 dilde anlık çeviri, uygulama içinde para transferi, acil durum butonu, HD kalitesiyle 10 kişiye kadar sesli ve görüntülü grup görüşme gibi gelişmiş özellikler yer alıyor" bilgilerine yer verildi.

"KİŞİSEL VERİLER ÜÇÜNCÜ TARAFLA PAYLAŞILMIYOR"

Son dönemde kişisel veri güvenliğiyle ilgili yaşanan kaygılardan dolayı ülkemizde ve tüm dünyada BiP'e olan ilginin hızla arttığına dikkat çeken BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı şu ifadeleri kullandı:

"Dünya genelinde 192 ülkede 80 milyonun üzerinde indirilerek global bir uygulamaya dönüşen BiP; operatör fark etmeksizin mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile herkese kesintisiz iletişim sunmaya devam ediyor. BiP'te tüm kişisel veriler şifreli ve güvende olup hiçbir üçüncü tarafla paylaşılmıyor. Üstün teknolojimiz sayesinde herhangi bir üçüncü tarafın BiP'teki verilere erişmesi de mümkün değil. Kullanıcılar kişisel verilerini reklam, promosyon veya kampanya gibi pazarlama faaliyetleri için paylaşma zorunluluğu olmadan güvenle BiP'i kullanmaya devam edebiliyor. BiP ile hiçbir dayatma ve ayrımcılık yapmaksızın tüm kullanıcılarımıza şeffaf, eşit ve güvenli iletişim fırsatı sunuyoruz. Yeni duyurduğumuz 'Grup Taşıma' özelliğiyle de kullanıcıların BiP'e geçiş sürecini kolaylaştırıyoruz. Çok yakın bir zamanda ise HD kalitesiyle grup görüntülü görüşme hizmetindeki kişi sayısını artırmayı ve durum özelliğini de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz BiP'in tüm dünyadaki kullanıcı sayısını artırmak."

BiP uygulamasıyla, web ara yüzü üzerinden sesli ve görüntülü arama yapabilme imkanı ve sohbet sabitleme, sohbet arşivleme, istenildiğinde kaybolan mesaj ve kişiselleştirilmiş menü gibi özelliklerin de bulunduğu bildirildi.