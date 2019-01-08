Grup Toplantısında Konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fırat'ın doğusuna yönelik beklenen askeri operasyona ilişkin, "Suriye ve Irak'ta Türk milletinin bekasına göz diken kim varsa, ordumuz girsin ve gereğini yapsın" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fırat'ın doğusuna yönelik beklenen askeri operasyona ilişkin, "Suriye ve Irak'ta Türk milletinin bekasına göz diken kim varsa, ordumuz girsin ve gereğini yapsın" dedi. Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. "Hangi partiye oy verirseniz verin, 81 milyonun tamamı, milletimizin şerefli ve haysiyetli evlatlarıdır. Buradan bütün İYİ Partililere sesleniyorum; bir cahil size laf attığında 'selam' deyip geçi. Hikmet ve güzel sözden vazgeçmeyin. Kimsenin onuruna, şerefine dokunacak söz etmeyin. Seçimlere cenk havası vermeye çalışanlara itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.



İYİ Parti Belediye Başkan adaylarını açıklayan Akşener, "Özhan Türemiş. Aksaray Belediye Başkan adayımız. Zühtü Bahadır Bayraç. Karaman Belediye Başkan adayımız. Mete Özdemir. Ardahan Belediye Başkan adayımız. Yunus Özyıldırım. Bayburt Belediye Başkan adayımız. Ahmet Nalçcacıoğlu. Kilis Belediye Başkan adayı. Ahmet Özgür. Siirt Belediye Başkan adayımız. Ömer Küçük. Düzce Belediye Başkan adayımız" diye konuştu.



"BUNU KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"



16 yıl aradan sonra enflasyonun yüzde 20'lerin üstüne çıktığını hatırlatan Akşener, "İşsizlik maalesef rekor kırıyor. Ekonomimiz artık yerinde bile saymıyor. Krizi durdurmak için ne yazık ki ciddi bir çalışma ve program yok. Bakın açık söylüyorum, pansuman tedbirlerle seçime kadar milletimizi oyalamaya çalışmayın" diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin dış politikada yalnızlaştırıldığını belirterek, "Fırat'ın doğusuna operasyon dendiği anda devreye giren Rusya ve Amerika iktidara 'dur' dedi. Hatta Amerika heyeti gelmeden öyle bir mesaj yolladı ki, bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Suriye ve Irak'ta Türk milletinin bekasına göz diken kim varsa, ordumuz girsin ve gereğini yapsın. Amerika ve Rusya'nın her sözünü emir telakki etmekten vazgeçin. Türk milletinin onurunu daha fazla yerde bırakmayın" değerlendirmesini yaptı.



(İHA)

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