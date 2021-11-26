Grup turizminde 2022 için hedef 300 milyon dolar - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde turizm hareketliliğinin devam ettiği Türkiye'de, toplantı, düğün, seminer, kongre ve eğlenceyi içeren grup turizminde de hedef yükseltildi.

Geçen yıl salgın nedeniyle ertelenen toplantı, seminer ve kongreler, özellikle kış sezonunda artmaya başladı.

Uçuşların açılması, aşılama oranlarının artması da eğlence turizmini hareketlendirdi.

Antalya'da 25 ülkeden yaklaşık 100 acente temsilcisinin katılımıyla 18-22 Kasım'da düzenlenen Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu'nda (International MICE&Wedding Forum-IMWF'21) Türkiye'nin potansiyeli ortaya konuldu. Bireysel turiste göre daha fazla kazanç sağlayan grup turizminde gelecek yıl için hedef dünya pazarından alınan payı artırmak.

Türkiye'nin grup turizminden aldığı pay 200 milyon dolar

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, AA muhabirine, turizmdeki olumlu gelişmelerin, grup etkinliklerine de yansıdığını söyledi.

Forumda gerçekleştirdikleri etkinliklerle, Türk kültürünü, değerlerini, alternatif turizm potansiyelini katılımcılara yaşattıklarını belirten Ersoy, "Gayretimiz sahip olduğumuz değerleri, mesleki donanımı, sektörün altyapısını, üstyapısını, ürünleri, hizmetleri, kaliteyi canlı canlı erişebildiğimiz kadar çok insana götürmek, onları buraya getirmek, burada yaşatmak." dedi.

"Dünden bugüne çok mesafe aldık"

Ersoy, Türkiye'nin toplantı, seminer, kongre ve destinasyon düğünleri turizmi anlamında sayılı ülkelerden biri olduğunu dile getirdi.

Dünyada bu alandaki 1 trilyon dolarlık pastadan istenilen ölçüde pay alınamadığını söyleyen Ersoy, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin grup turizminde dünyadaki pastadan aldığı pay yıllık 200 milyon dolarlar seviyesinde. Bu çok düşük bir rakam. Çünkü Türkiye, diğer tatil turizminde ülkeler sıralamasında ve gelen turist sayısında iyi bir yere sahip. Akdeniz'in en belirleyici ülkesi. Grup turizminden de daha fazla pay alabilmesi için 7 yıl önce bir yola çıktık. Dünden bugüne kadar çok mesafe aldık. Bu başarı bizi rahatlatmıyor. Çünkü potansiyelinin olduğunu ve daha fazlasını yapabileceğimizi görüyoruz."

Ersoy, forumla Türkiye'nin tanınırlığını daha da artırdıklarını, bunun gelirlere yansıması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, sektörler ve tüm paydaşlarla kol kola, omuz omuza bir strateji belirleyip, talebin artırılması noktasında çalışmalar yaptıklarını belirten Ersoy, yürütülen çalışmalardan olumlu sonuçlar aldıklarını bildirdi.

"En az 6 milyar dolarlık gelir sağlanması gerekiyor"

Ersoy, toplantı, seminer, kongre turizminde katma değerin yüksek olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Birincisi, sezon harici tarihlerde geliyorlar, arz bizde sabit, otel yatakları, uçak koltukları gibi. Talebin en düşük olduğu dönemde kış sezonunda geliyorlar. İkincisi, memnun döndüklerinde sonradan aileleriyle tatile de geliyorlar. Üçüncüsü, bu tip turizme dahil olan insanların giderleri ya çalıştıkları şirketlerce ya da onları davet eden yapıca karşılanıyor. Dolayısıyla gittikleri yerde harcama yapmak için fazladan bütçeleri oluyor, gittikleri destinasyona daha fazla para bırakıyorlar. Sadece düğün turizminde gelecek yıl yüzde 40-60 oranında bir büyüme bekliyoruz. Toplantı, seminer, kongre, düğün, eğlence gibi grup turizminde 300 milyon dolar gelire ulaşabiliriz. Toplam turizmden yıllık 35-40 milyar dolardan bahsedilen ülkede, grup turizminden en az 6 milyar dolarlık bir gelir sağlanması gerekiyor. Bunun için daha çok yolumuz var."