Son Dakika Haberleri: Grup Yollarından Sonra Köy İçi Yolları da Ulaşıma Açılıyor

Grup Yollarından Sonra Köy İçi Yolları da Ulaşıma Açılıyor

38 dakika önce

Grup yollarından sonra köy içi yolları da ulaşıma açılıyorKIRIKKALE - Kırıkkale'de köy grup yollarındaki kar küreme çalışmalarının yanı sıra ekipler, vatandaşların rahat ulaşım sağlayabilmesi amacıyla köy içindeki yollarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Grup yollarından sonra köy içi yolları da ulaşıma açılıyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de köy grup yollarındaki kar küreme çalışmalarının yanı sıra ekipler, vatandaşların rahat ulaşım sağlayabilmesi amacıyla köy içindeki yollarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor.
Kırıkkale'de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle İl Özel İdare Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri tarafından köy grup yollarındaki yol temizleme çalışmalarının yanı sıra vatandaşların rahat ulaşım sağlamaları amacıyla köy içindeki yollarda da çalışmalar devam ediyor. 24 saat boyunca 26 iş makinesiyle çalışmalarını sürdüren ekipler Balışeyh, Bahşili, Delice, Keskin, Sulakyurt ve Yahşihan olmak üzere toplam 30 köyün yolu ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:58 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY Birçok Seferini İptal Etti Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Parkta Gömülü Bebek Cesedi Bulundu Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 17:36:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Grup Yollarından Sonra Köy İçi Yolları da Ulaşıma Açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]