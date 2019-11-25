Grup Yorum'un Köln konseri yasaklandı

Almanya'nın Köln kentinde dün düzenlenmesi planlanan Grup Yorum konserinin, terör örgütü DHKP-C propagandası yapılacağı şüphesiyle yasaklandığı bildirildi.

Braunsfeld semtinde düzenlenmesi planlanan konserle ilgili Köln polisinden yapılan açıklamada, konser salonunda bulunan ve Almanya'da yasak olan aşırı solcu terör örgütüne ait sembol ve propaganda malzemelerine el konulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca "salonun kapatılıp konserin iptal edildiği, konseri izlemeye gelenlerin ise geri gönderildiği" ifade edildi.

Köln Savcılığının konserin örgüt propagandası yapmak için düzenleneceğine yönelik ihbarı değerlendirerek böyle bir karar aldığı kaydedildi.

Terör örgütü DHKP-C, Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatının yasaklı örgütler listesinde bulunuyor.