Son Dakika Haberleri: Grup Yorum üyelerinin yargılandığı davada 5 sanığın tahliye kararına itiraz edildi
Son Dakika Güncel Grup Yorum üyelerinin yargılandığı davada 5 sanığın tahliye kararına itiraz edildi - Son Dakika

Grup Yorum üyelerinin yargılandığı davada 5 sanığın tahliye kararına itiraz edildi

6 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Grup Yorum üyelerinin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

Grup Yorum üyelerinin yargılandığı davada 5 sanığın tahliye kararına itiraz edildi, System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Grup Yorum üyelerinin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

Başsavcılık, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu 5 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz ederek, bu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verilmesini içeren talebini, bir üst mahkeme olan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinin, Başsavcılığın talebini inceleyerek 5 sanık hakkında karar vermesi bekleniyor.

Savcılık 15'er yıla kadar ceza istedi

Cumhuriyet savcısı bugünkü duruşmada mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, 5'i tutuklu 15 sanığın "DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etmişti.

Mütalaada, sanık Yurdagül Gümüş hakkında ayrıca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar, sanık Helin Bölek hakkında "hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar, sanık Sultan Gökçek hakkında "go¨revi yaptırmamak ic¸in direnme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Savcı, tutuklu 5 sanığın bu hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirmişti.

Tutuklu sanıklar ise tahliye yönünde karar verilmesi talebinde bulunmuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar hakkında "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan açılan davada, suç vasfının sanıklar lehine "terör örgütü üyeliği" şeklinde değişme ihtimali, delillerin toplanmış olması ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak, 5 tutuklu tutuklu sanığın tahliyesine karar vermişti.

Grup Yorum, Başsavcı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz girişiminde bulundular
Hercai dizisinde başrol oyuncuları 6 saat boyunca yağmur altında kaldı Ayşenur'un intiharına neden olmakla suçlanan kuzeninin ilk sözleri: Esas cinayet şüphelisini araştırın İstanbul'da yüzde 20 zam gören suya Adana'da yüzde 30 indirim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 03:30:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Grup Yorum üyelerinin yargılandığı davada 5 sanığın tahliye kararına itiraz edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]