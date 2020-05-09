Grup Yorum üyesi Gökçek defnedildi - Son Dakika

Grup Yorum üyesi Gökçek defnedildi

Grup Yorum üyesi Gökçek defnedildi Girdiği açlık grevi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek defnedildi.

Grup Yorum üyesi Gökçek defnedildi KAYSERİ - Girdiği açlık grevi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek defnedildi. 323. gününde girdiği açlık grevine ara vermesinin ardından hastaneye kaldırılan ve buradaki tedavilerine rağmen hayatını kaybeden Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, Kayseri'de defnedildi. Dün akşam saatlerinde cenazenin getirilmesi ve bugünkü defin işleminin sonlanmasına kadar güvenlik güçleri olumsuzluk yaşanmaması için kentte geniş güvenlik önlemi aldı. Yoğun güvenlik önlemi altındaki cenaze törenine katılarak slogan atıp pankart açmak isteyenleri polis mezarlıktan uzaklaştırdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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