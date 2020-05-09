Grup Yorum üyesi Gökçek, Kayseri'de toprağa verildi - Son Dakika

Grup Yorum üyesi Gökçek, Kayseri'de toprağa verildi

İSTANBUL'da girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, Kayseri'de toprağa verildi.

İSTANBUL'da girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, Kayseri 'de toprağa verildi. Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi dün akşam saatlerinde Kayseri'ye getirildi. Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde oturanlar cenazenin kendi mahallelerinde defnedileceği duyumunu alınca sokağa dökülerek, durumu protesto etti. Yaklaşık 2 saat eylem yapan vatandaşlar, polisin ikna çabasının ardından dağıldı. Tepkilerin ardından Gökçek'in defnedileceği mezarlık yeri değiştirilerek, Halef Hoca mezarlığında toprağa verilmesi kararlaştırıldı. Asri mezarlık morguna konulan Gökçek'in cenazesi sabah saatlerinde yakınları tarafından alındı. Yoğun güvenlik önlemleri altında morgdan çıkarılan Gökçek'in cenazesi, polis korteji eşliğinde Talas ilçesindeki Halef Hoca mezarlığına getirildi. İbrahim Gökçek için mezarlık içinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İbrahim Gökçek'in babası Asri mezarlık morguna konulan Gökçek'in cenazesi sabah saatlerinde yakınları tarafından alındı. Yoğun güvenlik önlemleri altında morgdan çıkarılan Gökçek'in cenazesi, polis korteji eşliğinde Talas ilçesindeki Halef Hoca mezarlığına getirildi. İbrahim Gökçek için mezarlık içinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İbrahim Gökçek'in babası Ahmet Gökçek , annesi Tüzün Gökçek, tutuklu olan ve cezaevinden izinle çıkarılan eşi Sultan Gökçek ve yakınları katıldı. Namazın ardından İbrahim Gökçek'in cenazesi toprağa verildi. Defin sonrası İbrahim Gökçek'in bazı yakınları pankart açarak, slogan atmak istedi. Polis ekipleri gösteri yapılmasına izin vermedi. Gökçek'in ailesi ve yakınları, daha sonra mezarlıktan ayrıldı.

- Kayseri - Kayseri

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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