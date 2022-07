Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi'nin Tunceli'ye girişi bir hafta kısıtlandı

TUNCELİ'de bu yıl 20'ncisi düzenlenecek olan Munzur Festivali'nde konserleri yasaklanan Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi üyelerinin 26 Temmuz'a kadar kente girişi Valilik tarafından kısıtlandı. Tunceli'ye gelen Grup İsyan Ateşi üyelerinin kente girişine izin verilmedi.

Tunceli'de 21- 24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan 20'nci Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde sahne alacak olan Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi'nin konserlerine 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa' uygun olmadığı gerekçesiyle, Moğultay Mahallesi Sanat Sokak'tan Kışla Meydanı'na yapılacak olan yürüyüşe de '2022 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergahı'na uymadığı gerekçesiyle izin verilmedi. Ayrıca, konserlerin düzenleneceği stadyumun da o tarihlerde 'Bakım ve onarım çalışması' olacağı gerekçesi ile uygun olmadığı belirtildi. Bu kararın ardından Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da daha önce planlandığı şekilde Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi'nin Seyit Rıza Meydanı'nda kurulacak sahnede konser vereceğini, yürüyüşün de planlandığı şekilde aynı gün ve aynı saatte gerçekleştirileceğini belirten bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesaplarından her iki grubun da kentte sahne alacağının paylaşılması üzerine Valilik ikinci bir açıklama yaparak, her iki grup üyelerinin kente girişlerinin 26 Temmuz günü saat 23.59'a kadar yasaklandığını bildirdi.

?KENTE ALINMADILARSabah saatlerinde Erzincan- Tunceli sınırında Mutu köprüsü mevkisinde kente giriş yapmaya çalışan Grup İsyan Ateşi üyelerine karar tebliğ edilerek izin verilmedi. Kentin tüm giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.7 GÜN SÜRE İLE KENTE GİRİŞLERİ KISITLANDIValilik tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Belediye Başkanlığı'nın 21- 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali yapılacağına ilişkin yazısı tarafımıza gönderilmiştir. Yapılan başvuru incelendiğinde festival programında 'Grup Yorum' ve 'Grup İsyan Ateşi' isimli müzik gruplarının katılımı ile 21 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 19.30'da Şehir Stadyumunda konser yapılacağı planlanmıştır. Ancak grupların ilimizde düzenlenecek herhangi bir etkinlikte sahne alması Tunceli Valiliği'nin 18.07.2022 tarih ve 8786595527274 (912444) 2022/253/1 sayılı olurları ile yasaklanmıştır. Ancak Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi isimli gruplar, ilimizde gerçekleşmesi planlanan konser etkinliğinin yasaklanmasına rağmen sosyal medya hesaplarında tüm yasaklara rağmen Tunceli ilinde gerçekleştirilmesi planlanan konserde sahne alacaklarını paylaşmıştır. Ayrıca Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu tarafından 'Grup Yorum' ve 'Grup İsyan Ateşi' isimli grupların konserlerinin yasaklanmasına rağmen ilimizde Moğultay Mahallesi Kışla Meydanı'nda gerçekleştirileceği şeklinde basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşamaları, devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Bu çerçevede, kamu düzeninin unsurları arasında yer alan güvenlik, esenlik ve genel sağlık ihtiyacının güvence altına alınması önem arz etmektedir. 5442 sayılı il idaresi kanunun 11 C maddesi doğrultusunda; 'İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için Vali gereken karar ve tedbirleri alır. Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir. Bu fıkra kapsamında alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 madde hükmü uygulanır' hükmü amirdir. Kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla, il sınırlarımıza gelmesi planlanan; 'Grup Yorum' ve 'Grup İsyan Ateşi' müzik gruplarının üyelerinin tamamı ile bunları taşıyan araçlar ile bu gruplar ile ilişkili olduğu tespit edilen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içine girişlerinin 20.07.2022 günü saat 00.01 ile 26.07.2022 günü saat 23.59'a kadar (7) gün süre ile kısıtlanması kararı alınmıştır" denildi.FESTİVAL KOMİTESİNDEN AÇIKLAMA

Aralarında Tunceli Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının da olduğu festival tertip komitesi, Valiliğin aldığı yasaklama kararının ardından açıklama yaptı. Taleplerin sıralandığı yazılı açıklamada, "Tunceli Valiliği'nin keyfi ve yasakçı anlayışını kabul etmediğimizi belirtiyor tüm engelleme ve yasaklama kararlarını bir an önce geri çekmesini istiyoruz. İlimizde bulunan ve kullanım hakkı kamuya ait olan öğrenci pansiyonları festival için dışarıdan gelen misafirlere açılmalıdır. Stadyum konser etkinliklerine açılmalıdır. Şehre giriş yasakları kaldırılmalı ve sanata dönük yasaklama ve saldırılar derhal durdurulmalıdır. Yarın için konser programı planlanan müzik gruplarının şehre girişleri bir an önce sağlanmalıdır. Halkımızın değerleriyle inşa edilen ve kurumsal bir kimliğe bürünmüş olan Munzur Kültür ve Doğa Festivalimizin içini boşaltmaya yönelik yapılan program yasakları ve diğer kısıtlamalara derhal son verilmelidir. On binlerce insanımızın dil- kültür ve doğa üzerine müzik- sanat- siyasete dair yapılacak etkinliklere barışçıl şekilde katılmasını engellemek yerine insanların özgürce buluşmasını sağlayacak mekanizmaların gerginlikten uzak, sağduyulu şekilde devreye alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.