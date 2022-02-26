Grup Yürüyüş Kütahya'da sevenleriyle buluştu - Son Dakika
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Grup Yürüyüş Kütahya'da sevenleriyle buluştu

26.02.2022 16:37
Grup Yürüyüş Kütahya'da sevenleriyle buluştu

Direniş marşlarıyla tanınan Grup Yürüyüş, İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği'nin Şehitler Anısına düzenlediği etkinlikte sevenleriyle buluştu.

Direniş marşlarıyla tanınan Grup Yürüyüş, İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği'nin Şehitler Anısına düzenlediği etkinlikte sevenleriyle buluştu.

Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinliğe katılan İHH İnsani Yardım Vakfı Genç İHH Başkanı Abdullah Muhammed İslam, Anadolu coğrafyasının sadece kendi sınırları içinde kalmadığını, toplum olarak sınırlar ötesini de düşünerek hareket ettiklerini belirtti.

İnsanların dini, dili ve mezhebi farklılıklarına bakmaksızın herkese karşı sadece merhamet ve sevgiyi kendilerine şiar edindiklerini dile getiren İslam, şunları söyledi:

"Bugün tarihimizi okuduğumuzda gittiğimiz yerlerde yapmış olduğumuz çalışmalar ve bırakmış olduğumuz eserlerle bunun en güzel örneğini göstermiş bulunmaktayız. Bugün ne tür zorluklar yaşarsak yaşayalım, biz biliyoruz ki yaşamış olduğumuz zaman bütün zamanlar içindeki en kötü zaman değil. Biz biliyoruz ki her zaman kötülüğe söyleyecek bir sözümüz, karanlığa yakacak bir kandilimiz evvel Allah olacaktır."

Dernek başkanı Mustafa Yenipazar ise şubat ayının şehitler ayı olarak bilindiğini ve bu ayda şehitleri anmak üzere program düzenlediklerini ifade etti.

Etkinliğin hayırlara vesile olmasını dileyen Belediye Başkanı Alim Işık da, belediye olarak vatandaş yararına yapılan her türlü etkinliği desteklediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Grup Yürüyüş, sevenleri için eserlerini seslendirdi.

Vatandaşlar ilgi gösterdiği etkinlik, İHH tiyatro ekibinin Hacivat-Karagöz gösterisiyle sona erdi.

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Kütahya Belediyesi, Muhammed İslam, Kütahya, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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