Grup Yürüyüş'ün "Ayasofya'm" eseri YouTube üzerinden yayınlandı - Son Dakika

Grup Yürüyüş, 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için hazırladığı ezgiyi dinleyecilerinin beğenisine sundu.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, "Ayasofya'm" eserinin sözleri AK Parti Milletvekili Abdulkadir Özel'e, müziği ise grubun kurucusu Mehmet Ali Aslan'a ait. Eserin müzik yönetmenliğini ise İsmail Ergenler üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen grubun solisti Mehmet Ali Aslan, Ayasofya'nın yüz yıllardır Allah'ın adının anılıp yüceltildiği bir mekan olduğunu ve fethin nişanesi olması hasebiyle Müslümanların nezdinde ayrı bir değer taşıdığını söyledi.

Aslan, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın tekrar cami olarak açılması bu toprakların tarihine, değerlerine, kültürel mirasına, zihinlerine örülen paslı zincirin kırılmasını ifade ediyor. Ayasofya'nın minarelerinden yeniden ezanların duyulacağı günü 80 yılı aşkındır büyük bir hasretle bekleyen halkımızın coşkusunun sebebini de burada aramak gerekir. Biz de bu tarihi coşkuya sessiz kalmamak adına 'Ayasofya'm' adlı eseri icra ettik."

YouTube üzerinden yayınlanan esere, yakın zamanda dijital müzik mecralarından da ulaşılabilecek.

Bugüne kadar dört albüme imza atan ve 2004 yılında kurulan grubun çeşitli konulara ilişkin yayınladığı single eserleri de bulunuyor.