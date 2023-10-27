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Grupta sadece 1 puanı olan Kara Kartal'ın yüzü Avrupa'da bir türlü gülmüyor - Son Dakika

Grupta sadece 1 puanı olan Kara Kartal'ın yüzü Avrupa'da bir türlü gülmüyor

Son Güncelleme: 27.10.2023 01:29

Süper Lig devi Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon galibiyetle tanışamadı. Club Brugge ile berabere kalan Beşiktaş, Lugano ve Bodo/Glimt maçında da mağlup olarak 1 puanla grupta son sırada bulunuyor.

Süper Lig devi Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında bu sezon galibiyetle tanışamadı.

YÜZLERİ GÜLMÜYOR

İlk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Lugano ile oynanan ve 2-0 öne geçtiği maçı son anlarda 3-2 kaybetti.

1 PUAN ALDILAR

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçında da mağlup olarak grup aşamalarının ilk yarısını 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle noktaladı. Siyah-beyazlılar bu sonuçların ardından 1 puanla grupta son sırada yer aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Club Brugge, Beşiktaş, Lugano, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Grupta sadece 1 puanı olan Kara Kartal'ın yüzü Avrupa'da bir türlü gülmüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Grupta sadece 1 puanı olan Kara Kartal'ın yüzü Avrupa'da bir türlü gülmüyor - Son Dakika
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