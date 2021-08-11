GS Espor Akademi Koçu Chonocleas: Takım olarak oynamayı başaramadık

10 Ağustos Salı günü başlayan Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi yarı final karşılaşmalarında ilk karşılaşma Galatasaray Espor Akademi ve Papara Supermassive Blaze arasında oynandı. Ülkemizin iki büyük espor organizasyonu Galatasaray Espor Akademi ile Papara Supermassive Blaze Akademi'nin karşılaştığı yarı final maçının ilk ayağında Supermassive Blaze ekibi rakibini 3-0'lık bir skor ile mağlup ederek final biletini kazanmış oldu. Maçın sona ermesinin ardından ise Galatasaray Espor Akademi'nin koçu Berkay "Chonocleas" Özata'dan bir açıklama geldi.

"BU ŞEKİLDE KAYBETMEK BİZE YAKIŞMADI"

Galatasaray Espor Akademi'nin koçu Berkay "Chonocleas" Özata kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hem yarı final karşılaşması hem de karşılaşmanın kaybedilmesinin ardından gelen kötü yorumlar hakkında açıklamalarda bulundu.

İkinci kez yarı finalde elenmenin hissiyatının çok berbat olduğunu belirten koç Chonocleas, "İkinci kez yarı finalde elenmenin hissiyatı çok berbat. Kaybetmek bu işin içinde var ama bu kadar çok kaybetmek bize yakışmadı. Şampiyonluğun hayallerini kuran tüm taraftarlarımızdan özür dileriz."

"BİRİNE NEFRET KUSMAK İSTİYORSANIZ BANA KUSUN"

Lig aşamasını ikinci sırada bitiren takımın koçu açıklamasının devamında kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür ederken, kendi deyimi ile haddini aşan yorum yapanlar hakkında şöyle konuştu:

"Bizi her zaman kazansak da kaybetsek de destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum fakat iyi günümüzde bizi destekleyip bugün kaybettiğimizde yapılan haddini aşan yorumlar gördüm eğer birine nefret kusmak istiyorsanız bana kusun gencecik oyunculara değil onlar geleceğimiz."

"Bu oyunculara sahip çıkın, eleştirmek en doğal hak buna sonuna kadar saygımız var ama nefret kusacak birini arıyorsanız hatalı benim bana istediğinizi söyleyebilirsiniz gencecik çocukların heveslerini kırmayın."

"BİZ TAKIM OLARAK OYNAMAYI BAŞARAMADIK"

Papara Supermassive Blaze Akademi takımını canı gönülden kutlayan Özata, takım oyunları hakkında "Biz takım olarak oynamayı başaramadık ama onlar da bizim aksimize takım olarak çok iyi oynadılar ve sonuna kadar hak ettiler. Beraber tamamlayamadığımız hikayeyi benim için tamamlayın destekçinizim @CoachCoosone @NuQlol" yorumunu yaptı.

Koç Chonocleas açıklamasına son verirken pes etmeden çalışmaya devam edeceğini ve eskisinden daha iyi döneceğine de dikkat çekti.