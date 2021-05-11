GS Espor TylerAbi ile anlaştı! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan GS Espor TylerAbi ile anlaştığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Duyuru paylaşımının altında birçok taraftar TylerAbi'yi tebrik ederken bir kısım taraftar da takımın eksiklerinden uzun uzadıya söz etti.

Organizasyon daha önce ülkemizin çeşitli espor takımlarında görev almış tecrübeli oyuncu Engin "Tylerabi" İnan İnanç, PUBG Mobile takım koçu olarak bünyesine kattığını açıkladı. Organizasyon aktif olarak PUBG Mobile Pro League Türkiye'de 10. sırada yer alıyor. Takıma TylerAbi'nin katılmasıyla birlikte oyuncuların performanslarında belirli düzeyde artış olması beklenirken takımın sıralama adına da çalışmaları elbet olacaktır.

Playerbros ekibi olarak GS Espor ve TylerAbi'ye hayırlı olmasını diliyor, başarılı olmalarını temenni ediyoruz!