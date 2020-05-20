GS, FB, BJK, TS, Göztepe, Alanya, Denizli ve Sivasspor statlarında 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika

GS, FB, BJK, TS, Göztepe, Alanya, Denizli ve Sivasspor statlarında 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı.

GS, FB, BJK, TS, Göztepe, Alanya, Denizli ve Sivasspor statlarında 19 Mayıs coşkusu, System.String[]
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dün saat 19.19'da tüm stadyumlar İstiklal Marşı ile inlerken, kulüpler de bu anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA 19 MAYIS COŞKUSU

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanırken, etkinlikler kapsamında, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda İstiklal Marşımız yankılandı. Galatasaray'ın evinde bayram coşkusu saat 19.19'da zirveye çıktı.

FENERBAHÇE STADI İSTİKLAL MARŞI İLE İNLEDİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Fenerbahçe'nin stadında İstiklal Marşı yankılandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milletimizin bağımsızlık mücadelesi Kurtuluş Savaşı'nın ateşini yakmasının 101'inci yıl dönümünün coşkusu, dün saat 19.19'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde de hoparlörlerden çalınan İstiklal Marşı ile devam etti.

VODAFONE PARK'TA İSTİKLAL MARŞI YANKILANDI

Beşiktaş'ın evi Vodafone Park da saat 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşımız ile inledi. Siyah-beyazlıların stadında 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Gençlik ve Beşiktaş marşları da çalındı, ayrıca film ve ışık gösterileri yapıldı.

ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ'NDE 19 MAYIS KUTLAMASI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Trabzonspor'un evi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.19'da İstiklal Marşı çalındı. Bordo-mavili taraftarlar evlerinde bayram coşkusuna ortak oldu.

İZMİR'DE GÜRSEL AKSEL STADI'NDA 19 MAYIS COŞKUSU

Koronavirüs salgınında Türkiye'nin tüm kentlerinde olduğu gibi İzmir'de de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı statlarda İstiklal Marşı okunarak kutlandı. Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin bu sezon açılışını yaptığı Gürsel Aksel Stadı'ndaki organizasyonua İzmir'in olimpik sporcuları katıldı. Stada 7 branştan, 26 sporcu gelirken, saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı hep bir ağızdan coşkuyla okundu. Sporcular sahanın ortasında dev Türk bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posterini açtı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından stadyumda ışık gösterileri yapıldı, İzmir Marşı çalındı. İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın yanı sıra Atatürk Stadı, Bornova Stadı ve Halkapınar Spor Salonu'nda da İstiklal Marşı okundu. Sporcular etkinlikte sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini taktı. Vatandaşlar da İstiklal Marşı'na evlerinin balkonlarından eşlik etti.

ALANYASPOR'UN STADINDA İSTİKLAL MARŞI BU KEZ 19 MAYIS İÇİN ÇALDI

Aytemiz Alanyaspor'un maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda bu kez 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saat 19.19'da İstiklal Marşı çaldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, evlerde yapıldı. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıl dönümünde tüm Türkiye'de saat 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okundu. Bu etkinliğe Süper Lig kulüpleri de saat 19.19'da statlarında İstiklal Marşı'nı çalarak destek verdi. Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'un da maçlarını oynadığı Oba Mahallesi'nde bulunan Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndan İstiklal Marşı yankılanmaya başladı. Kulüp saat 19.19'daki etkinliğe destek olarak bu kez maç öncesi değil, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için İstiklal Marşı'nı çaldı.

DENİZLİ ATATÜRK STADI'NDA İSTİKLAL MARŞI COŞKUSU

Denizli Atatürk Stadı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tüm Türkiye'de olduğiu gibi İstiklal Marşı çalındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saat 19.19'da tüm stadyumlardaki gibi Denizli Atatürk Stadı'nda da İstiklal Marşı coşkusu yaşandı. Stadın hoparlörlerinden 3 kez arka arkaya İstiklal Marşı yayını yapılırken, çevredeki apartmanlarda yaşayan vatandaşlar, balkonlara çıkıp saygı duruşunda bulunarak milli marşa eşlik etti. Statta daha sonra çeşitli marş ve şarkılar çalınarak, 19 Mayıs coşkusu yaşatıldı.

Etkinliğe katılan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, statta coşku içerisinde İstiklal Marşı'nı okuduklarını belirtti. Marşımızın ebediyete kadar okunmaya devam edileceğini ifade eden İbanoğlu, "Bugün hem gençliği, hem Atatürk'ü, hem de cumhuriyetin değerlerin anlamak ve hatırlamak için bir kez daha bir araya geldik. 19 Mayıs'ın 101'inci yıl dönümü biraz buruk kutluyoruz. Dünyadaki koronavirüs pandemisi nedeniyle biz de ülke olarak bu durumdan etkilenmiş bulunmaktayız. Ancak bu bizim coşkumuza vatanımıza, milletimize, devletimize bağlılığımıza en küçük bir engel oluşturmuyor. Coşkumuzu vatan millet aşkını daha da büyüten bir kıvılcım şeklinde bütün Türkiye'de olduğu gibi bütün dünyaya bu hissiyatı verdiğimizi düşünüyorum" dedi.

SİVAS 4 EYLÜL STADYUMU'NDA İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Koronavirüs salgınında Türkiye'nin tüm kentlerinde olduğu gibi Sivas'ta da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 4 Eylül Stadyumu'nda İstiklal Marşı okunarak kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saat 19.19'da tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da 4 Eylül Stadyumunda İstiklal Marşı okundu. Stadyumda düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Demir Grup Sivasspor Başkan Vekili Erdal Sarılar, kulüp asbaşkanı Faruk Taşseten ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç katıldı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı hep bir ağızdan coşkuyla okundu. Stadyumda sahanın ortasına Türk bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri açıldı. Ardından ise İstiklal Marşı'ı okundu. Stadyum ayrıca drone ile de havadan görüntülendi.

- İstanbul
Mustafa Kemal Atatürk, Fenerbahçe, 19 Mayıs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 11:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor GS, FB, BJK, TS, Göztepe, Alanya, Denizli ve Sivasspor statlarında 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika Spor

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