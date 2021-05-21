Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı Cengiz'in toplantısının yarıda kesilmesi, yeni tartışma konusu oldu. Galatasaray Televizyonu, konuyla ilgili jet bilgilendirme yaptı. Sorunun yayıncı kuruluştan kaynaklandığı, kendileriyle alakalı bir durumun olmadığı belirtildi.
İşte o açıklama:
"Başkanımız Mustafa Cengiz'in bugünkü basın toplantısı sırasında yaşanan yayın kesintisinin sebebi, Digiturk'ten kaynaklı teknik problemdir. Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Son Dakika › Spor › GS TV'den jet savunma: Başkan Cengiz'in yayınının yarıda kesilmesi bizimle alakalı değildir - Son Dakika Spor