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GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı - Son Dakika

GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı

28.06.2021 15:33

A Milli Takım ve Galatasaray'ın önemli futbolcularından Taylan Antalyalı, giydiği tişört sebebiyle eleştirilerin hedefi oldu. Antalyalı'nın giydiği tişört çok sert yorumlara neden oldu. Bazı yorumcuların, "Milli Takım'dan uzaklaştırılmalı" ifadelerini kullanması sonrasında GS TV'den tepki gecikmedi. Kulüp kanalı sunucusu Serbay Şenkal canlı yayında, "Taylan'la gurur duyuyorum. Bunların amacı faşistlik ve ırkçılık. Medeni bir toplumda bunların yargılanması, ıslahevine girmesi lazım" dedi.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın önemli ismi Taylan Antalyalı, giydiği tişört nedeniyle hedef oldu. Antalyalı'nın giydiği tişörtte gökkuşağı renkleri ve "Gururla destekliyorum" yazısı bulunuyordu.

Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört, bir spor giyim markasının LGBTİ+ bireyleri desteklediği koleksiyonun bir parçası.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Futbolcu yaptığı paylaşımın ardından sosyal medyada hedef haline geldi. Oyuncu hakkında ağır ifadeler içeren paylaşımlar yapıldı. Antalyalı'ya destek veren birçok kişi de oldu.

"ERZURUM'DA GİYSİN DE GÖRELİM"

Ünlü yorumcu Emre Bol Antalyalı'nın paylaşımı için, ""Milli takıma almam, herkes yaşadığı ülkenin ahlakına ananesine saygı duyacak kardeşim. Erzurum'da giysin de görelim. Hangi cinsel şeye ait olduğunu bilmiyorum, beni ilgilendirmiyor ama toplum önünde yapamazsın" dedi.

"BU KONUDA ÇOK HASSASIM"

Emre Bol'un yorumcu partneri Turgay Demir de, "Taylan Antalyalı bir daha milli forma giyemez, ben de bunu savunurum. Bu da benim hakkım. Bunun övülecek neyi var, bunu fikir özgürlüğü olarak nasıl savunursun?" ifadelerini kullandı.

"BUNLARIN ISLAHEVLERİNE ATILMASI LAZIM"

Emre Bol ve Turgay Demir'i eleştiren GS TV sunucusu Serbay Şenkal, "Powered by pride" yazılı tişörtle fotoğraf yayımladığı nedeniyle eleştirilen Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya, "Bir Galatasaray taraftarı olarak onunla gurur duyuyorum cesaretinden dolayı" ifadeleriyle destek verdi. Şenkal, "Bir kaç tane ahlak bekçiliği yapan, ahlaksızlar tarafından yadırganıyor, ötekileştiriliyor. Ekranlarda bunu yapanların amacı belli. Toplumu kutuplaştırmak, faşistlik ve ırkçılık yapmak. Bunlar insanlık suçu işliyor. Bunların yargılanması lazım. Bunların toplumdan uzaklaştırılması lazım. Bunların ıslahevlerine atılması lazım. Medeni toplumlarda böyle olur" diye konuştu.

ONUR YÜRÜYÜŞÜ NEDİR?

Onur Yürüyüşü, her yıl Haziran ayının sonlarında dünya genelinde yapılan kutlamanın adı.Yürüyüş, LGBTİ bireyler ve LGBTİ bireylere destek veren kişilerin katılımıyla gerçekleşiyor.

(Ajansspor)

GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı

Taylan Antalyalı, Galatasaray, Milli Takım, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı - Son Dakika Spor


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