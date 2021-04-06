GS1 Türkiye'den ticaret dünyasına, "Ürün Kimlik Doğrulama" hizmeti

Türkiye Global Standartlar Tedarik Zinciri ve Lojistik Eğitim Vakfı (GS1 Türkiye) Başkanı Ender Yorgancılar, Ürün Kimlik Doğrulama hizmetinin, firmaların ürünlerine ait dünya çapında tekil olan barkod numarasının diğer ticari ortakları ve mobil uygulama aracılığıyla da son tüketicileri tarafından doğrulanmasını sağlamak için tasarlandığını bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, ürün kimlik kartı bilgilerinin sorgulanması, marka sahiplerinin, perakendecilerin ve elektronik pazar yerlerinin; zengin tüketici deneyimleri sağlamasına yardımcı oluyor.

Ürün Kimlik Kartı uygulaması, tüketici güveni, memnuniyet, sadakat ve nihayetinde işletmeler için artan verimlilik ve büyüme sağlamak üzere kurulmuş bir sistem. Sistemin temelinde marka sahibi tarafından girilen doğru ürün bilgisi yatıyor.

Yorgancılar, konuya ilişkin açıklamasında, GS1 Barkod Numaraları taşıyan ürünlere ilişkin oluşturulan Ürün Kimlik Kartları'nın artık tüm dünya çapında sorgulanabilir durumda olduğunu belirtti.

Sunulan hizmet sayesinde, ticaret ortakları ile paylaşılan ürün nitelik bilgilerinin, dijital pazarlarda ve internet satış sitelerinde yanıltıcı ürün detay bilgilerini azaltacağını, üreticiler, perakendeciler ve tüketiciler arasında güven ortamını sağlayacağını belirten Yorgancılar, "Sistem, firmaların ürünlerine ait dünya çapında tekil olan barkod numarasının diğer ticari ortakları ve mobil uygulama aracılığıyla da son tüketicileri tarafından doğrulanmasını sağlamak için tasarlandı." ifadesini kullandı.

"GS1 standartları, operasyonel maliyetleri düşürecek"

Yorgancılar, ürün bilgisinin doğru olmasının ve doğru bilgi üzerinden alışveriş yapılmasının, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çok önemli olduğuna işaret ederek, GS1 standartlarının, operasyonel maliyetlerin düşmesini, satış-sipariş-sevkiyat-stok faaliyetlerinin en kısa sürede ve en az hata ile yürütülmesini sağladığını kaydetti.

Yerli ürünlerin yanında, dünya çapında üretilen ürünlere ilişkin bilgiye ulaşmanın da bu sistemle mümkün olduğunu belirten Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Sistem sayesinde, 115 ülkedeki GS1 üye organizasyonlarından herhangi biri tarafından tahsis edilmiş numara ile üretilmiş ve yine ilgili GS1 organizasyonu tarafından aktivasyon işlemi tamamlanmış herhangi bir barkod numarasını sorgulamak ve bu barkod numarasını taşıyan ürünle ilgili doğru bilgiye ulaşmak artık mümkün. Tüm üyelerimizi sistemi kullanarak doğru ürün bilgisine erişmeye davet ediyoruz."