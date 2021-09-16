GSB Yaz Spor Okullarına yoğun ilgi

Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 1,5 yıl aradan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan GSB Yaz Spor Okulları kapsamında bu yaz Erzurum'da 10 binden fazla çocuk ve gence spor yaptırdı.

Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 1,5 yıl aradan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan GSB Yaz Spor Okulları kapsamında bu yaz Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 10 binden fazla çocuğa spor yaptırdı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi spor tesislerinde 10 binden fazla çocuk ve genç 37 farklı spor branşında ücretsiz spor kursları görerek spor yaptı. Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl ücretsiz yaz spor okulları başlatılamamıştı. Bu yıl ise Gençlik ve Spor Bakanlığı 81 ilde aynı anda ücretsiz yaz spor okullarını başlattı. 29 Haziran 2021 tarihinde yapılan açılış töreni ile başlayan GSB Yaz Spor Okulları, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar devam etti. Okulların açılmasıyla ücretsiz Yaz Spor Okulları sona ererken, antrenörler ve lisanslı sporcular rutin antrenmanlarını yapmaya devam ediyor.

Erzurum'da en önemli paydaşlarından biri olan Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çocuklara ve gençlere spor yaptırdıklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kentte kurum olarak binlerce çocuk ile gence spor yaptırırken, pandemi de bile insanları sporsuz bırakmadıklarını ifade etti.

Taşkesenligil, " Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 81 ilde aynı anda eş zamanlı olarak başlattığı GSB Spor Okulları sayesinde 10 bini aşkın çocuk ve gence spor yaptırarak onları zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak tuttuk. Özellikle pandemi de sporcularımızı ve şehrimizin insanlarını sporsuz bırakmadık. 'Spor Sokağı', 'spor Her Yerde', "Siz balkonda biz sokakta" gibi projelerimizle halkımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize spor yapma imkanı sağladık. Pandemi de hem sağlıklı yaşamalarını hem de zinde kalmalarını sağladık. Spor sayesinde neşeli anlar yaşamalarına olanak sağladık" diye konuştu.

Taşkesenligil, " 62 spor tesisimiz ve gençlik merkezlerimizle günün 7/24 saati kapılarımız halkımıza ve gençlerimize açık yeter ki, sizler spor yapın ve çevrenizdekileri de spor yapmaya teşvik edin" dedi. - ERZURUM